Ascolti tv domenica 22 febbraio 2026: auditel e share dei programmi di ieri
ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, domenica 22 febbraio2026? Su Rai 1 è andato in onda la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Su Rai 2 Era ora. Su Rai 3 Presa Diretta. Su Rete 4 Fuori dal coro. Su Canale 5 Io sono Farah. Su Italia 1 Le Iene. Sul Nove Che tempo che fa. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv domenica 22 febbraio 2026? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10.
Ascolti tv domenica 22 febbraio 2026, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera
Su Rai1 Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026 – Cerimonia di Chiusura interessa 6.232.000 spettatori pari al 30.9% di share dalle 20:23 alle 23:04. Su Canale5 Io Sono Farah conquista 2.003.000 spettatori con uno share del 14.1%. Su Rai2 Era ora intrattiene 903.000 spettatori (4.5%). Su Italia1 Le Iene incolla davanti al video 1.206.000 spettatori con il 10.1%. Su Rai3, dopo Presadiretta Open (.000 – %), Presadiretta segna 904.000 spettatori pari al 4.7%. Su Rete4 Fuori dal Coro totalizza 560.000 spettatori (4.4%). Su La7 Il caso Epstein – Andrea, il principe senza privilegi raggiunge 526.000 spettatori e il 3.3%.
Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera
Su Rai1 Primafestival arriva a 4.146.000 spettatori (20.8%) dalle 20:10 alle 20:18. Su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna (3.707.000 – 17.3%), La Ruota della Fortuna raccoglie 4.778.000 spettatori pari al 22.1% dalle 20:49 alle 21:55. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 996.000 spettatori (4.6%). Su Rete4 4 di Sera Weekend raggiunge 885.000 spettatori e il 4.2% nella prima parte e 735.000 spettatori e il 3.4% nella seconda parte. Su La7 In Onda interessa 635.000 spettatori (2.9%) nella prima parte e 592.000 spettatori (2.7%) nella seconda parte chiamata In Onda Prima Serata.
Preserale | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri
Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ottiene 3.282.000 spettatori pari al 21.5%, mentre L’Eredità coinvolge 4.548.000 spettatori pari al 25.5%. Su Canale5 Caduta Libera – Inizia la Sfida intrattiene 1.806.000 spettatori (12.6%), mentre Caduta Libera gioca con 2.363.000 spettatori (13.8%). Su Rai2 Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026 – Cerimonia di Chiusura segna 2.000.000 spettatori con il 10.4%. Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 594.000 spettatori (3.8%), mentre C.S.I. – Scena del Crimine è seguito da 537.000 spettatori (2.9%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 1.986.000 spettatori (10.9%). A seguire Blob segna 651.000 spettatori (3.3%). Su Rete4 La Promessa interessa 1.005.000 spettatori (5.2%). Su La7 Detenuto in attesa di giudizio è visto da 194.000 spettatori pari all’1.3%.
Come funzionano
Ma come funzionano gli ascolti tv? Il monitoraggio degli ascolti avviene in modo automatico attraverso il people-meter, collegato a ogni apparecchio televisivo presente nella famiglia campione. Ogni giorno, minuto per minuto, i meter rilevano l’ascolto televisivo sia dei componenti della famiglia che degli ospiti eventualmente presenti.
🔴 TUTTE LE NEWS DI TV; TUTTI I DATI AUDITEL