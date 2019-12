Ascolti tv domenica 22 dicembre 2019: Pezzi Unici, Che tempo che fa

Ascolti tv domenica 22 dicembre 2019 | Auditel e share dei programmi ieri

ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, domenica 22 dicembre 2019? I dati Auditel, come ogni mattina, ci restituiscono quali sono stati i risultati e lo share delle trasmissioni televisive più seguite.

Ieri sera su Rai 1 è andata in onda la serie tv con Sergio Castellitto, Pezzi Unici. Canale 5 ha risposto con il classico natalizio: Miracolo sulla 34esima strada. Su Rai 2 invece il talk di Fabio Fazio, Che tempo che fa.

Ma chi ha vinto la battaglia dello share ieri, domenica 22 dicembre?

Ascolti tv 22 dicembre 2019, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Su Rai 1 Pezzi Unici ha conquistato 4.700.000 spettatori pari al 22.2 per cento di share. Su Canale 5 Miracolo nella 34esima Strada ha raccolto davanti al video 2.132.000 spettatori pari al 9.75 per cento di share. Su Rai 2 Che Tempo che Fa ha raccolto 2.037.000 spettatori (8.67 per cento) mentre Che Tempo che Fa – Il Tavolo sigla il 7.19 per cento con 1.335.000 spettatori.

Su Italia 1 Le Iene ha intrattenuto 1.887.000 spettatori con il 10.85 per cento di share. Su Rai 3 Come d’Incanto ha raccolto davanti al video 801.000 spettatori pari ad uno share del 3.43 per cento. Su Rete 4 Indiana Jones e il Regno del teschio di Cristallo è stato visto da 834.000 spettatori con il 4.05 per cento di share.

Su La7 Non è l’Arena – Il Meglio di ha segnato il 3.78 per cento con 718.000 spettatori.

I DATI SUGLI ASCOLTI DEGLI ULTIMI GIORNI

Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Su Rai 1 Soliti Ignoti – Il Ritorno sigla il 22.48 per cento con 5.288.000 spettatori e su Canale 5 Paperissima Sprint registra una media di 3.236.000 spettatori con uno share del 13.96 per cento. Su Rai3 La mia Passione ha interessato 751.000 spettatori pari al 3.31 per cento di share.

Potrebbero interessarti Belen Rodriguez a Che Tempo Che Fa: “Prigioniera del mio personaggio” Come d’incanto: trama, cast, trailer e streaming del film in onda su Rai 3 Le Iene 2019, le anticipazioni della puntata in onda stasera domenica 22 dicembre 2019

Preserale | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri

Su Rai 1 la finale della Supercoppa d’Italia Juventus-Lazio ha ottenuto un ascolto medio di 6.337.000 spettatori (34.62 per cento). Su Canale 5 Conto alla Rovescia segna 2.683.000 spettatori con il 13.28 per cento di share. Su Rai 2 FBI è la scelta di 734.000 spettatori, pari al 3.76 per cento di share e Che Tempo che Farà piace a 1.121.000 spettatori (5.31 per cento).

🔴 SE CERCHI TUTTE LE NEWS DI TV COSTANTEMENTE AGGIORNATE E GLI ASCOLTI, CLICCA QUI