Su Rai1 la fiction in replica Scomparsa ha conquistato 2.281.000 spettatori pari al 15.6% di share. Su Canale 5 Coach Carter ha ottenuto un ascolto medio pari a 1.156.000 spettatori pari al 9.4% di share. Su Rai2 la seconda puntata del Tim Summer Hits ha raccolto 1.492.000 spettatori con il 10.9%. Su Italia1 FBI Most Wanted ha intrattenuto 841.000 spettatori con il 6.3% di share. Su Rai3 Kilimangiaro Estate – Il viaggio che verrà ha raccolto davanti al video 818.000 spettatori (5.8%). Su Rete4 Baciato dalla Fortuna è stato visto da 549.000 spettatori con il 4% di share. Su La7 – dalle 21.06 alle 21.52 – Siena: Palio delle Contrade segna 749.000 spettatori e il 5.1%. Una Giornata Particolare ha interessato 330.000 spettatori con il 2.7%. Su Tv8 GialappaShow è stato seguito da 699.000 spettatori con il 5.1% di share.

Su Rai1 Techetechetè ha raccolto 2.756.000 spettatori con il 19%. Su Canale 5 Paperissima Sprint ha ottenuto 2.220.000 spettatori con il 15.4%. Su Italia1 NCIS ha totalizzato 1.048.000 spettatori (7.3%). Su Rai3 Sapiens – Un Solo Pianeta ha raccolto davanti al video 561.000 spettatori (3.9%). Su Rete 4 Controcorrente ha raccolto 691.000 spettatori (4.8%), nella prima parte, e 843.000 spettatori (5.8%), nella seconda parte. Su La7 – dalle 21.06 alle 21.52 – Siena: Palio delle Contrade segna 749.000 spettatori e il 5.1%.

Preserale | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri

Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha ottenuto un ascolto medio di 2.099.000 spettatori (20.7%) mentre Reazione a Catena ha ottenuto di 2.773.000 spettatori (22.9%). Su Canale 5 la replica di Caduta Libera – Inizia la Sfida ha raccolto 1.012.000 spettatori (10.5%) mentre Caduta Libera ha raccolto 1.438.000 spettatori (12.3%). Su Rai2 l’Atletica Leggera ha raccolto 394.000 spettatori (3.9%). NCIS New Orleans ha raccolto 349.000 spettatori con il 2.5%. Su Italia1 CSI ha totalizzato 446.000 spettatori (3.4%). Su Rete 4 Tempesta d’Amore ha appassionato 553.000 spettatori con il 4%. Su Rai3 l’informazione della TGR segna 1.370.000 spettatori con il 10.8%. Su La7 – dalle 17.13 alle 19.32 – Il Palio di Siena ha appassionato 597.000 spettatori (share del 6.4%) mentre – dalle 19.33 alle 20.22 – Siena: Palio delle Contrade ha raccolto 1.346.000 spettatori (share del 10.2%).

Come funzionano

Ma come funzionano gli ascolti tv? Il monitoraggio degli ascolti avviene in modo automatico attraverso il people-meter, collegato a ogni apparecchio televisivo presente nella famiglia campione. Ogni giorno, minuto per minuto, i meter rilevano l’ascolto televisivo sia dei componenti della famiglia che degli ospiti eventualmente presenti.

