Ascolti tv domenica 18 ottobre 2020: auditel e share dei programmi ieri

ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, domenica 18 ottobre 2020? Su Rai 1 è andata in onda una nuova puntata della fiction L’allieva. Su Canale 5 il talk Live Non è la d’Urso. Su Rai 2 N.C.I.S. Su Italia 1 Una spia e mezzo. Su Rai 3 una nuova puntata di Che tempo che fa. Su Rete 4 il film Cast Away. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv domenica 18 ottobre 2020? Di seguito tutti i dati.

Ascolti tv 18 ottobre 2020, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera Su Rai 1 L’Allieva 3 ha conquistato 4.575.000 spettatori pari al 21,1% di share. Su Canale 5 Live – Non è la D’Urso ha raccolto davanti al video 2.275.000 spettatori pari al 14,5% di share. Su Rai 2 NCIS Los Angeles ha catturato l’attenzione di 1.084.000 spettatori (3,9%) e NCIS New Orleans di 1.040.000 spettatori (4%). Su Italia 1 Una Spia e Mezzo ha intrattenuto 1.141.000 spettatori con il 4,8% di share. Su Rai 3 Che Tempo che Fa ha raccolto davanti al video 2.984.000 spettatori pari ad uno share dell’11,4% e Che Tempo che Fa – il Tavolo 1.491.000 (8,2%). Su Rete 4 Cast Away è stato visto da 817.000 spettatori con il 3,9% di share. Su La7 Non è l’Arena ha segnato il 6,3% con 1.700.000 spettatori nella prima parte e il 5% con 850.000 spettatori nella seconda. Su Tv8 Masterchef Italia è stata la scelta di 459.000 spettatori (2,1%).

Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Su Rai 1 Soliti Ignoti ha ottenuto il 19,3% con 5.234.000 spettatori e su Canale 5 Paperissima Sprint ha registrato una media di 3.029.000 spettatori con uno share dell’11,2%. Su Italia 1 CSI ha totalizzato 1.037.000 spettatori (3,8%). Su Rai 3 la Presentazione di Che Tempo che Fa ha siglato il 6,8% con 1.697.000 spettatori. Su Rete 4 Stasera Italia ha informato 1.320.000 spettatori nella prima parte (5,1%) e a 1.794.000 (6,6%) nella seconda.

Preserale | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri

Su Rai 1 L’Eredità ha ottenuto 4.308.000 spettatori (20,6%). Su Canale 5 RiCaduta Libera ha segnato 3.221.000 (15,7%). Su Rai 2 Novantesimo Minuto ha informato 945.000 spettatori (5,6%) nella prima parte e 1.072.000 spettatori (5,4%) nella seconda, mentre Hawaii Five – 0 ha siglato il 3,9% con 923.000 spettatori.

