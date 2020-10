L’Allieva 3: tutti gli episodi della terza stagione

L’ALLIEVA 3 EPISODI – Dal 27 settembre 2020 su Rai 1 (ore 21,20) va in onda L’Allieva 3, la terza stagione della serie televisiva con Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale campione d’ascolti negli ultimi anni. La fiction, composta da sei puntate e dodici episodi, è tratta dai romanzi della scrittrice Alessia Gazzola, ed è diretta da Fabrizio Costa e Lodovico Gasparini. Ma quali sono gli episodi della terza stagione? Di seguito tutti i titoli:

Primo episodio: Arabesque – 27 settembre 2020

Secondo episodio: Un po’ di follia in primavera – 27 settembre 2020

Terzo episodio: Il coltello di Yanagiba – 4 ottobre 2020

Quarto episodio: Stuntgirl – 4 ottobre 2020

Quinto episodio: Il bersaglio – 18 ottobre 2020

Sesto episodio: Il ritratto – 18 ottobre 2020

Settimo episodio: Morte di un trapper – 25 ottobre 2020

Ottavo episodio: Ferro – 25 ottobre 2020

Nono episodio: Due funerali nessun solo matrimonio – 1 novembre 2020

Decimo episodio: Parkour – 1 novembre 2020

Undicesimo episodio: L’ultima cena – 8 novembre 2020

Dodicesimo episodio: Insieme/Connessi/Finché morte non ci Separi – 8 novembre 2020

Streaming e tv

Abbiamo visto gli episodi de L’Allieva 3, ma dove vederli in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda in chiaro – gratis – su Rai 1 (canale 1 o 501 (versione HD) del digitale terrestre). Sarà possibile seguire le varie puntate anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita (serve registrarsi) RaiPlay.it che permette di seguire i programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Sempre su RaiPlay sarà possibile recuperare i vari episodi grazie alla funzione on demand. Buona visione!

Potrebbero interessarti L’Allieva 3: anticipazioni, trama e cast della terza puntata, stasera 18 ottobre Live Non è la d’Urso: ospiti e anticipazioni della puntata di stasera, 18 ottobre 2020 Che tempo che fa: ospiti e anticipazioni sulla puntata di oggi, 18 ottobre 2020