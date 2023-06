Ascolti tv domenica 11 giugno: Blanca, Rocketman, Emigratis

ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, domenica 11 giugno 2023? Su Rai 1 Blanca. Su Rai 3 Kilimangiaro. Su Rete 4 Bravehart. Su Canale 5 Rocketman. Su Italia 1 Emigratis. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv domenica 11 giugno 2023? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10.

Ascolti tv domenica 11 giugno 2023, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Su Rai 1 la fiction in replica Blanca ha conquistato 2.455.000 spettatori pari al 15.6 per cento di share. Su Canale 5 Rocketman ha ottenuto un ascolto medio pari a 1.324.000 spettatori pari all’8.5 per cento di share. Su Rai 2 CSI Vegas ha raccolto 806.000 spettatori con il 4.7 per cento. Su Italia 1 il Emigratis – La Resa dei Conti ha intrattenuto 696.000 spettatori con il 4.8 per cento di share. Su Rai 3 Kilimangiaro Estate – Il viaggio che verrà ha raccolto davanti al video 963.000 spettatori (6 per cento). Su Rete 4 Braveheart – Cuore impavidoè stato visto da 558.000 spettatori con il 4.5 per cento di share. Su La7 Una Giornata Particolare ha interessato 564.000 spettatori con il 3.5 per cento. Su Tv8 GialappaShow è stato seguito da 841.000 spettatori con il 5.5 per cento di share.

Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Su Rai 1 Techetechetè ha raccolto 3.182.000 spettatori con il 18.9 per cento. Su Canale 5 Paperissima Sprint ha ottenuto 2.717.000 spettatori con il 16.3 per cento. Su Italia 1 NCIS ha totalizzato 1.029.000 spettatori (6.3 per cento). Su Rai 3 Sapiens Files segna 701.000 spettatori con il 4.2 per cento. Su Rete 4 Controcorrente ha raccolto 673.000 spettatori (4.2 per cento) nella prima parte e 741.000 spettatori (4.4 per cento) nella seconda parte. Su La7 In Onda ha raccolto 935.000 spettatori con il 5.6 per cento.