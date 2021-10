ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, domenica 10 ottobre 2021? Su Rai 1 è andato in onda la finale della Nations League Francia-Spagna. Su Rai 2 la serie tv NCIS. Su Rai 3 Che tempo che fa con Fabio Fazio. Su Rete 4 Controcorrente. Su Canale 5 Scherzi a parte. Su Italia 1 Viaggio nell’isola misteriosa. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv domenica 10 ottobre 2021? Di seguito tutti i dati.

Ascolti tv 10 ottobre 2021, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Su Rai 1 la finale della Nations League Spagna-Francia ha conquistato 5.416.000 spettatori pari al 22.9 per cento di share. Su Canale 5 Scherzi a Parte ha raccolto davanti al video 2.932.000 spettatori con uno share del 15.2 per cento. Su Rai 2 N.C.I.S. Los Angeles ha interessato 1.232.000 spettatori (5.1 per cento), N.C.I.S. New Orleans 1.020.000 spettatori (4.4 per cento) e Clarice 530.000 spettatori (2.9 per cento). Su Italia 1 Viaggio nell’isola misteriosa è scelto da 1.148.000 spettatori (5.1 per cento). Su Rai 3 Che Tempo Che Fa ha incollato 2.790.000 spettatori (11.5 per cento) e Che Tempo Che Fa – Il Tavolo 1.857.000 spettatori (9.7 per cento). Su Rete 4 Controcorrente totalizza un a.m. di 836.000 spettatori (4.2 per cento). Su La7 Atlantide – Storie di Uomini e di Mondi ha registrato 443.000 spettatori pari al 2.8 per cento.

Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Su Canale 5 Paperissima Sprint registra 3.577.000 spettatori con il 14.8 per cento. Su Italia 1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine incolla 1.175.000 spettatori (4.9 per cento). Su Rai 3 la Presentazione di Che Tempo Che Fa interessa 1.780.000 spettatori pari all’8 per cento. Su Rete 4 Controcorrente ha radunato 1.195.000 individui all’ascolto (5.1 per cento) nella prima parte e 999.000 spettatori (4.1 per cento) nella seconda parte. Su La7 In Onda sigla 845.000 spettatori (3.5 per cento).