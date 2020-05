ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, domenica 10 maggio 2020? Ieri sera su Rai 1 è andata in onda la replica della fiction L’Allieva 2 con Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale. Su Rai 2 invece il talk con Fabio Fazio Che tempo che fa ovviamente incentrato sull’emergenza Coronavirus. Su Canale 5 lo show di Barbara D’Urso, LIVE – Non è la D’Urso. Su Italia 1 invece il film E alla fine arriva Polly. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv domenica 10 maggio 2020?

Ascolti tv 10 maggio 2020, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Su Rai 1 L’Allieva 2 ha conquistato 4.022.000 spettatori pari al 15.4 per cento di share. Su Canale 5 Live – Non è la D’Urso ha raccolto davanti al video 2.534.000 spettatori pari al 13.4 per cento di share (presentazione 2.312.000 – 8.4 per cento). Su Rai 2 Che Tempo che Fa ha catturato l’attenzione di 2.140.000 spettatori (7.9 per cento) mentre Che Tempo che Fa – Il Tavolo sigla l’8 per cento con 1.590.000 spettatori. Su Italia 1 E alla fine arriva Polly! ha intrattenuto 1.427.000 spettatori con il 5.3 pere cento di share. Su Rai 3 Un Giorno in Pretura ha raccolto davanti al video 1.166.000 spettatori pari ad uno share del 4.4 per cento. Su Rete 4 Le Crociate è stato visto da 903.000 spettatori con il 3.9 per cento di share. Su La7 Non è l’Arena ha segnato l’8 per cento con 1.693.000 spettatori.

Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Su Rai 1 Soliti Ignoti – Il Ritorno sigla il 19.2 per cento con 5.231.000 spettatori e su Canale 5 Paperissima Sprint registra una media di 3.719.000 spettatori con uno share del 13.8 per cento. Su Italia1 CSI ha totalizzato 1.154.000 spettatori (4.3 per cento). Su Rete 4 Stasera Italia fa compagnia a 1.169.000 spettatori nella prima parte (4.5 per cento) e a 1.194.000 (4.4 per cento) nella seconda. Su Rai 3 Che ci Faccio Qui ha interessato 1.265.000 spettatori pari al 4.7 per cento di share. Su La7 Non è l’Arena Prima Pagina segna il 6.5 per cento con 1.734.000 spettatori.

Preserale | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri

Su Rai 1 L’Eredità – La sfida dei 6 ha ottenuto un ascolto medio di 2.710.000 spettatori (16.3 per cento) e L’Eredità 4.103.000 spettatori (20.5 per cento) nella seconda. Su Canale 5 Avanti il Primo! segna 1.764.000 spettatori con il 10.9 per cento di share e Avanti un Altro! 3.165.000 (16.2 per cento).

🔴 SE CERCHI TUTTE LE NEWS DI TV COSTANTEMENTE AGGIORNATE E GLI ASCOLTI, CLICCA QUI