Ascolti tv domenica 1 ottobre: Cuori, Caduta libera, Il Collegio

ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, domenica 1 ottobre 2023? Su Rai 1 è andato in onda Cuori. Su Rai 2 Il Collegio. Su Rai 3 Il Provinciale. Su Rete 4 Dritto e rovescio. Su Canale 5 Caduta libera. Su Italia 1 FBI. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv domenica 1 ottobre 2023? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10.

Ascolti tv domenica 1 ottobre 2023, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Su Rai1 il debutto della seconda stagione di Cuori ha interessato 3.049.000 spettatori pari al 19.4% di share (primo episodio: 3.224.000 – 19.2%, secondo episodio: 2.893.000 – 20.9%). Su Canale5 Caduta Libera – I Migliori ha totalizzato 1.690.000 spettatori con l’11.9%. Su Rai2 preceduto da una presentazione in onda dalle 21.09 alle 21.28 (818.000 – 4.4%), dalle 21.28 alle 22.38 Il Collegio ha coinvolto 1.011.000 spettatori con il 5.7%. Su Italia1 F.B.I.: Most Wanted ha convinto 1.141.000 spettatori pari al 6.5% (prima puntata a .000 spettatori ed il %, seconda puntata a .000 ed il %). Su Rai3 l’ultimo appuntamento in prima serata con Il Provinciale raccoglie 672.000 spettatori ed il 3.8% di share. Su Rete4 Dritto e Rovescio ha ottenuto 906.000 spettatori (7.1%). Su La7 In Onda ha interessato 647.000 spettatori pari al 4%.

Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Su Rai1 Affari Tuoi ha radunato 4.305.000 individui all’ascolto pari al 23.1% di share. Su Canale5 la nuova edizione di Paperissima Sprint ha raggiunto 2.597.000 spettatori (13.9%). Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine realizza un a.m. di 1.383.000 spettatori (7.5%). Su Rai3 Chesarà… convince 665.000 spettatori con il 3.7%. Su Rete4 Stasera Italia Weekend è stato visto da 753.000 spettatori con il 4.1% di share nella prima parte, e 731.000 spettatori con il 3.9% di share nella seconda parte.