Ascolti tv domenica 1 febbraio: Cuori, Chi vuol essere milionario

Ascolti tv domenica 1 febbraio 2026: auditel e share dei programmi di ieri
ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, domenica 1 febbraio2026? Su Rai 1 è andato in onda Cuori. Su Rai 2 Sicario. Su Rai 3 Report. Su Rete 4 Fuori dal coro. Su Canale 5 Chi vuol essere milionario. Su Italia 1 Le Iene. Sul Nove Che tempo che fa. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv domenica 1 febbraio 2026? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10.
Ascolti tv domenica 1 febbraio 2026, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera
Su Rai1 Cuori 3 interessa 2.923.000 spettatori pari al 17.8% di share. Su Canale5 Chi Vuol Essere Milionario – Il Torneo conquista 1.984.000 spettatori con uno share del 15.5%. Su Rai2 Mio padre è un sicario intrattiene 650.000 spettatori (3.4%). Su Italia1 Le Iene incolla davanti al video 1.137.000 spettatori con il 9.6%. Su Rai3, dopo Report Lab (.000 – %) e la presentazione (1.503.000 – 7.4%), Report segna 1.530.000 spettatori pari all’8.5% (Report Plus a .000 e il %). Su Rete4 Fuori dal Coro totalizza 742.000 spettatori (5.9%). Su La7 Misery non deve morire raggiunge 294.000 spettatori e l’1.6%. Su Tv8 Il giustiziere della notte ottiene 252.000 spettatori con l’1.4%. Sul Nove, dopo la presentazione (1.344.000 – 6.8%), Che Tempo Che Fa raduna 1.560.000 spettatori con l’8.6% e 713.000 spettatori con il 7% nella parte chiamata Il Tavolo.
Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera
Su Rai 1 Affari Tuoi arriva a 4.705.000 spettatori (23.4%) dalle 20:46 alle 21:42. Su Canale5 La Ruota della Fortuna raccoglie 4.674.000 spettatori pari al 23.2% dalle 20:47 alle 21:55.
Preserale | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri
Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ottiene 3.467.000 spettatori pari al 22.5%, mentre L’Eredità coinvolge 4.439.000 spettatori pari al 25.2%. Su Canale5 Caduta Libera – Inizia la Sfida intrattiene 1.848.000 spettatori (12.9%), mentre Caduta Libera convince 2.505.000 spettatori (15%).
Come funzionano
Ma come funzionano gli ascolti tv? Il monitoraggio degli ascolti avviene in modo automatico attraverso il people-meter, collegato a ogni apparecchio televisivo presente nella famiglia campione. Ogni giorno, minuto per minuto, i meter rilevano l’ascolto televisivo sia dei componenti della famiglia che degli ospiti eventualmente presenti.
