Ascolti tv domenica 1 febbraio: Cuori, Chi vuol essere milionario

Su Rai1 Cuori 3 interessa 2.923.000 spettatori pari al 17.8% di share. Su Canale5 Chi Vuol Essere Milionario – Il Torneo conquista 1.984.000 spettatori con uno share del 15.5%. Su Rai2 Mio padre è un sicario intrattiene 650.000 spettatori (3.4%). Su Italia1 Le Iene incolla davanti al video 1.137.000 spettatori con il 9.6%. Su Rai3, dopo Report Lab (.000 – %) e la presentazione (1.503.000 – 7.4%), Report segna 1.530.000 spettatori pari all’8.5% (Report Plus a .000 e il %). Su Rete4 Fuori dal Coro totalizza 742.000 spettatori (5.9%). Su La7 Misery non deve morire raggiunge 294.000 spettatori e l’1.6%. Su Tv8 Il giustiziere della notte ottiene 252.000 spettatori con l’1.4%. Sul Nove, dopo la presentazione (1.344.000 – 6.8%), Che Tempo Che Fa raduna 1.560.000 spettatori con l’8.6% e 713.000 spettatori con il 7% nella parte chiamata Il Tavolo.