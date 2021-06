Arsenal: trama, cast, trailer e streaming del film su Sky Cinema

Questa sera, giovedì 17 giugno 2021, alle ore 21.15 su Sky Cinema Uno va in onda il film Arsenal, un avvincente thriller del 2017 diretto da Steven C. Miller con protagonisti Nicolas Cage, John Cusack, Johnathon Schaech e Adrian Grenier. Ma qual è la trama, il cast, il trailer e dove vedere in streaming il film Arsenal? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Trama

I fratelli Mikey e JP Lindel sono cresciuti contando solo l’uno sull’altro. Da adulti, JP ha trovato il successo come proprietario di una piccola società di costruzioni mentre Mikey è diventato un criminale, specializzato in piccoli colpi. Quando Mikey viene rapito dallo spietato boss Eddie King, JP non ha altra scelta che chiedere aiuto a Sal, un vecchio amico detective. Al fine di salvare il fratello, JP rischierà il tutto per tutto e scatenerà la sua vendetta contro l’implacabile esercito di colui che è il re dei gangster.

Arsenal: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Arsenal, ma qual è il cast del film? Si tratta di un thriller del 2017 diretto da Steven C. Miller con protagonisti Nicolas Cage, John Cusack, Johnathon Schaech e Adrian Grenier. Ecco tutti gli attori e i relativi personaggi interpretati.

Adrian Grenier: James JP Lindel

Lindel Jonathon Schaech: Michael Mikey Lindel

Lindel Nicolas Cage: Eddie King

Lydia Hull: Lizzie Lindel

Christopher Coppola: Buddy King

John Cusack: Sal

Trailer

Ecco il trailer ufficiale del film Arsenal, in onda su Sky Cinema.

Streaming e tv

Dove vedere Arsenal in tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 17 giugno 2021 – su Sky Cinema Uno (canale 301 di Sky). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma riservata agli abbonati Sky, SkyGo. E ancora in qualsiasi momento on demand su Sky e in streaming su NOW.