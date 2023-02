Chi è Arisa, la cantante che duetta con Gianluca Grignani al Festival di Sanremo 2023

Chi è Arisa, la cantante che duetta con Gianluca Grignani al Festival di Sanremo 2023 nel corso della quarta serata? Arisa, nome d’arte di Rosalba Pippa, è una delle cantanti italiane più amate dal grande pubblico. Un personaggio estroverso e ironico, con una voce e un’intonazione che ha pochi rivali. Partecipa al Festival di Sanremo 2023 in qualità di ospite per duettare nel corso della quarta serata, 10 febbraio, con Gianluca Grignani. Ma conosciamola meglio: qual è la sua carriera, le canzoni e anche la vita privata? Scopriamolo insieme.

Biografia

Nata a Genova il 20 agosto del 1982, il suo vero nome è Rosalba Pippa. Da ragazza si trasferisce a Pignola, piccolo centro a pochi chilometri da Potenza. Il suo nome d’arte, Arisa, è l’acronimo dei nomi dei componenti della famiglia: il padre Antonio, Rosalba, le sorelle Isabella e Sabrina, le madre Assunta. Dopo aver vinto nel 2007 una borsa di studio come interprete presso il CET (Centro Europeo Toscolano, moderna scuola per autori, musicisti e cantanti) di Mogol, alla fine del 2008 è tra le due vincitrici del concorso canoro SanremoLab, che le consente l’ammissione al 59° Festival di Sanremo nella categoria Proposte.

Proprio sul palco dell’Ariston si fa conoscere dal grande pubblico, vincendo nella categoria Nuove proposte con il brano Sincerità. Arisa ha trionfato anche una seconda volta al Festival della canzone italiana, nel 2014, con la canzone Controvento. Ha partecipato a Sanremo anche nel 2010 con Malamorenò, nel 2012 con La notte, piazzandosi al secondo posto, nel 2016 con Guardando il cielo e nel 2019 con Mi sento bene. Torna a Sanremo 2021 con Potevi fare di più.

Per Arisa la musica è stata una passione sviluppata sin da bambina. Partecipa infatti a un concorso canoro a soli quattro anni. Impara a cantare da autodidatta, ispirandosi a Céline Dion e Mariah Carey. Diplomata al liceo pedagogico, svolge diversi mestieri come cameriera, cantante di piano bar, baby sitter, parrucchiera, donna delle pulizie ed estetista di fatto fino a poche settimane prima del suo esordio a Sanremo.

Dopo il successo sanremese pubblica il suo primo album, Sincertà, sotto l’etichetta Warner Music. Torna al Festival nel 2010 con il brano Malamorenò, questa volta tra i Big. Poco dopo pubblica l’album omonimo. Nello stesso anno Arisa entra a far parte del cast del programma di La 7 Victor Victoria-Niente è come sembra.

L’anno seguente diventa giudice di X-Factor e fa il suo debutto al cinema partecipando al film Tutta colpa della musica. Nel 2012 la cantante è nuovamente a Sanremo con il brano La notte, grazie al quale si posiziona al secondo posto. Esce nello stesso anno il suo terzo album, Amami. Pubblica il suo primo libro, Il paradiso non è un granché, e viene confermata come giudice del talent di Sky.

Nel 2014 Arisa partecipa alla 64esima edizione del Festival di Sanremo, vincendo grazie alla canzone Controvento. A seguire, sempre a febbraio, pubblica il disco Se vedo te. Nel febbraio 2015 è una delle co-conduttrici del Festival di Sanremo, insieme a Carlo Conti e alla collega Emma Marrone. Nel 2016 torna al Festival con il pezzo Guardando il cielo, che anticipa l’uscita del suo quinto album, dal medesimo titolo. In quello stesso anno torna al tavolo della giuria di X-Factor e pubblica la sua prima raccolta, Voce – The Best Of. Nel 2017 Arisa lascia la Warner per passare poi con la Sugar music. In estate è protagonista del tormentone L’esercito del selfie, in collaborazione con Lorenzo Fragola. Ha anche prestato la sua voce doppiando personaggi di alcuni film come Un mostro a Parigi e Cattivissimo me.

Il 9 febbraio 2018 Arisa è stata ospite del sessantottesimo Festival di Sanremo per affiancare Giovanni Caccamo nel brano Eterno, in occasione della serata dedicata ai duetti. In seguito, il 5 e il 12 maggio ha rivestito provvisoriamente il ruolo di giudice della commissione esterna per la quinta e sesta puntata della diciassettesima edizione del talent show Amici di Maria De Filippi, in sostituzione dell’attore Marco Bocci. Nel 2021 Arisa ha vinto la sedicesima edizione del programma Ballando con le stelle in coppia con il ballerino Vito Coppola. Ora il ritorno al Festival di Sanremo (edizione 2023) per duettare con Gianluca Grignani.

Arisa vita privata: chi è il fidanzato

Arisa ha avuto una lunga storia d’amore con Giuseppe Anastasi, musicista e paroliere che è anche l’autore della maggior parte dei testi dei suoi primi successi. Nel 2014 si è legata sentimentalmente a Lorenzo Zambelli, il suo manager, con il quale ha alternato momenti felici ad altri più complessi. Nel 2020 la sua relazione con Lorenzo è terminata. Ma la vita di Arisa ha preso subito una nuova svolta positiva, e stando a quanto rivelato da Chi ha avuto una nuova relazione con il suo manager Andrea Di Carlo. Poi la storia d’amore con Vito Coppola che sarebbe finita. Ma non secondo Alberto Dandolo, giornalista esperto di gossip. Secondo luio la cantante sarebbe ancora fidanzata con il ballerino…