Chi è Arianna Rapaccioni, la moglie di Sinisa Mihajlovic (Sanremo 2021)

Chi è la moglie di Sinisa Mihajlovic, ospite questa sera al Festival di Sanremo 2021? Si tratta di Arianna Rapaccioni, conosciuta dal grande pubblico, perché è stata un’importante soubrette. Volto noto del piccolo schermo, soprattutto negli anni Novanta, ha partecipato a numerose trasmissioni di successo tra cui Luna Park condotta da Fabrizio Frizzi. Ecco biografia, carriera, età, lavoro e curiosità sulla moglie di Mihajlovic.

Non conosciamo con esattezza la sua data di nascita, e quindi l’età di Arianna Rapaccioni. Nata a Roma, già a 20 anni lavorava in televisione come soubrette, in particolare l’abbiamo vista nel cast di Luna Park, trasmissione cult degli anni ’90 condotta dal mitico Fabrizio Frizzi. Ha fatto anche varie comparsate in diverse trasmissioni tra cui Quelli che il calcio.

L’incontro tra l’ex soubrette e Sinisa Mihajlovic è avvenuto nel 1995, quando il serbo era un giocatore della Sampdoria. Dopo una partita all’Olimpico, lui la vide per la prima volta in un ristorante del Gianicolo e fu subito amore. “Io pensavo che non mi sarei mai sposato e invece appena l’ho vista è la prima cosa che ho pensato e a quanto sarebbero stati belli i nostri figli“, ha raccontato a Verissimo l’allenatore. Il loro matrimonio è avvenuto (con rito ortodosso) nel 2005. Sinisa e Arianna Rapaccioni hanno cinque figli: Viktorija, Virginia, Miroslav, Dushan e Nicholas. Le figlie più grandi (Viktorija e Virginia) hanno preso parte all’edizione del 2019 dell’Isola dei Famosi.

La moglie di Sinisa Mihajlovic è stata molto vicino all’allenatore del Bologna quando nel 2019 ha scoperto di avere una grave malattia, la leucemia. “Ha dormito su una sedia ogni notte per stare vicina a me”, ha confessato l’ex calciatore a Silvia Toffanin. “Abbiamo voluto mostrarci positivi l’uno per l’altro, a costo di far finta di niente”, ha rivelato la donna nel corso della stessa intervista.

Streaming e tv

Abbiamo visto chi è la moglie di Sinisa Mihajlovic, Arianna Rapaccioni, ma dove vedere il Festival di Sanremo 2021 in diretta tv e live streaming? Le cinque serate della kermesse canora andranno in onda dal 2 al 6 marzo 2021 in prima serata tv (ore 20,30 circa) su Rai 1 (canale 1 o 501 – versione HD – del digitale terrestre). Sarà possibile seguire l’evento anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita (previa registrazione) RaiPlay.it che permette di seguire i programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Sempre su RaiPlay si potranno recuperare sia la puntata sia le clip grazie alla funzione on demand. Il Festival di Sanremo 2021 sarà, ovviamente, trasmesso in diretta anche via radio su Rai Radio 2.

