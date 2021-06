Artic: trama, cast e streaming del film

Questa sera, 27 giugno 2021, alle ore 21,20 su Sky Cinema 1 va in onda Arctic, film drammatico di sopravvivenza islandese del 2018 diretto da Joe Penna e scritto da Penna e Ryan Morrison. Il film è una coproduzione internazionale tra l’Islanda e gli Stati Uniti e vede Mads Mikkelsen nei panni di un uomo disperso nell’Artico. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Overgård è bloccato nel circolo polare artico in attesa di soccorso e sopravvive rifugiandosi nel suo aereo precipitato. La sua routine quotidiana consiste nel controllare le lenze da pesca, mappare l’ambiente circostante e far funzionare un segnale di soccorso alimentato da una dinamo a manovella. Un giorno, la sua scorta di pesce viene razziata da un orso polare. Un elicottero risponde al suo segnale e tenta di atterrare, ma si schianta. Il pilota rimane ucciso e il passeggero, una donna, è gravemente ferita e priva di sensi. Overgård cuce e benda la sua ferita sull’addome e la porta sul suo aereo. La ragazza ferita non parla la sua lingua, è quasi priva di sensi e immobilizzata, e risponde a Overgård solo stringendogli la mano. Overgård ritorna tra i rottami dell’elicottero abbattuto e trova del cibo, un fornello a propano, attrezzature mediche, una slitta, una mappa della zona e una foto della donna, del pilota e del loro bambino, che lui le riporta. Sulla mappa individua un rifugio stagionale che sembra essere a pochi giorni di cammino. Quando si rende conto che le condizioni della donna non migliorano, decide di rischiare il viaggio verso il rifugio per cercare soccorso. Assicura la donna alla slitta e la trascina dietro di sé.

Artic: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Artic, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Mads Mikkelsen: Overgård

María Thelma Smáradóttir: Ragazza ferita

Tintrinai Thikhasuk: Pilota dell’elicottero

Streaming e tv

Dove vedere Artic in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – 27 giugno 2021 – alle ore 21,15 su Sky Cinema 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite SkyGo.