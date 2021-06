Appunti di un venditore di donne: trama, cast, libro, Giorgio Faletti, streaming film Sky Cinema

Appunti di un venditore di donne è il film del 2021 diretto da Fabio Resinaro e tratto dall’omonimo romanzo di Giorgio Faletti in anteprima su Sky Cinema dal 25 giugno. Protagonisti Mario Sgueglia, Miriam Dalmazio, Paolo Rossi e Francesco Montanari. Nel cast anche Libero De Rienzo, Antonio Gerardi, Claudio Bigagli, Michele Placido e Cristina Marino. Di seguito la trama, il cast completo e dove vedere in streaming il film Appunti di un venditore di donne.

Trama

Il film diretto da Fabio Resinaro, è ambientato nella Milano degli anni ’70, un periodo cupo della storia italiana con il rapimento di Moro e Vallanzasca che gestisce la malavita locale. Segue le vicende di Bravo (Mario Sgueglia), un venditore di donne, che una mattina, dopo essere uscito dall’Ascot Club, dove ha fatto nottata giocando d’azzardo e facendo uso di droghe, conosce Carla (Miriam Dalmazio) e decide di introdurla nel suo giro, non immaginando cosa accadrà da lì a breve nella sua vita. Il film tratto dall’omonimo romanzo di Giorgio Faletti, bestseller del 2010.

Appunti di un venditore di donne: cast

Abbiamo visto la trama, ma qual è il cast? Ecco tutti gli attori e i relativi personaggi interpretati. Il film di Fabio Resinaro va in onda in prima visione assoluta su Sky Cinema Uno venerdì 25 giugno alle 21.15. Disponibile on demand e in streaming su NOW.

Mario Sgueglia: Bravo

Miriam Dalmazio: Carla

Libero De Rienzo

Paolo Rossi: Daytona

Francesco Montanari

Antonio Gerardi

Michele Placido

Gualtiero Burzi: Rosso

Streaming e tv

Dove vedere Appunti di un venditore di donne in tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 25 giugno 2021 – su Sky Cinema Uno (canale 301 di Sky). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma riservata agli abbonati Sky, SkyGo. E ancora in qualsiasi momento on demand su Sky e in streaming su NOW.