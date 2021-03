Chi è Antonia Nicoletti, il personaggio de Il metodo Catalanotti ne Il Commissario Montalbano

Chi è Antonia Nicoletti, il personaggio presente nell’episodio Il metodo Catalanotti de Il Commissario Montalbano in onda oggi – 8 marzo – su Rai 1? Ve lo diciamo subito: Antonia è il capo della Scientifica. L’arrivo della giovane collega sconvolgerà profondamente Montalbano con la rivelazione di un amore improvviso che gli scatenerà una dolcezza che non provava da tempo. Un sentimento travolgente che lo farà vacillare quel tanto da mettere in discussione la relazione con la sua storica compagna, Livia.

Ma chi è Greta Scarano, l’attrice che interpreta il personaggio di Antonia ne Il metodo Catalanotti? L’attrice nasce a Roma il 27 agosto 1986. Frequenta per diversi anni un corso presso la scuola di teatro “Talia”. In seguito studia batteria e percussioni, per tre anni, presso la scuola “Timba” e canto presso la scuola “Musica e Arte”. Tra il 2003 e il 2004 riprende lo studio della recitazione all’Istituto “Corner” in Alabama, dove frequenta la high school del luogo e lavora in teatro. Tornata a Roma, consegue la maturità classica e si iscrive alla facoltà di scienze politiche dell’Università degli studi Roma Tre. Inoltre frequenta un corso di recitazione presso la scuola di teatro “Ettore Petrolini”, diretto da Claudio Carafoli. Poi tanti successi in tv e al cinema.

Ultimo capitolo?

Il metodo Catalanotti potrebbe essere l’ultimo capitolo de Il Commisario Montalbano. Con l’episodio in onda oggi, la serie produrrà il 37esimo episodio, dove vedrà il termine delle avventure d’investigazione, e cercherà di porre fine ad una serie amata tanto dai telespettatori. Attualmente èperò ci sarebbero ancora due romanzi da portare sul piccolo schermo: “Il cuoco di Alcyon” e “Riccardino”. Il primo romanzo è stato scritto nel 2019; il secondo nel 2020. Si andrà avanti o l’avventura televisiva finirà qui? Non ci resta che aspettare per saperlo…

