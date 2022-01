Antigang – Nell’ombra del crimine: trama, cast e streaming del film

Stasera, martedì 25 gennaio 2022, alle ore 21,15 su Sky Cinema 1 va in onda Antigang – Nell’ombra del crimine, film del 2015 diretto da Benjamin Rocher con Jean Reno, Caterina Murino, Thierry Neuvic, Jess Liaudin, Stefi Celma, Alban Lenoir. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Serge Buren è un poliziotto leggendario, circondato da un gruppo di giovani poliziotti che usano dei metodi non convenzionali. Sfruttano qualsiasi mezzo possibile, comprese le mazze da baseball e i risultati ci sono! Ma un gruppo di rapinatori assassini entra in scena, deruba le banche e le gioiellerie della capitale con una facilità sconcertante. Di fronte a questo ingegno e a questa brutalità, Buren e la sua unità si trovano ad affrontare una situazione difficile: i loro metodi saranno sufficienti a fermare questi criminali?

Antigang – Nell’ombra del crimine: il cast

Abbiamo visto la trama di Antigang – Nell’ombra del crimine, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori: Jean Reno, Alban Lenoir, Caterina Murino, Oumar Diaw, Thierry Neuvic, Stéfi Celma, Sebastien Lalanne, Jean-Toussaint Bernard, Jakob Cedergren, Sabrina Ouazani, Féodor Atkine.

Streaming e tv

Dove vedere Antigang – Nell’ombra del crimine in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – 25 gennaio 2022 – alle ore 21,15 su Sky Cinema 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma SkyGo.