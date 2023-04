Chi sono Anna Ghinazzi e Patricia Abati: la moglie e la compagna di Pupo

Chi sono Anna Ghinazzi e Patricia Abati, la moglie e la compagna di Pupo ospite a Oggi è un altro giorno? Come noto, il cantante e presentatore tv ha due compagne: la moglie ufficiale e un’altra donna. La consorte di Enzo Ghinazzi, in arte Pupo, si chiama Anna Ghinazzi: una donna molto discreta che non ama le luci della ribalta e che ha da sempre accettato le scelte anche sentimentali di Pupo. I due si sono sposati nel 1975 quando lui aveva 20 anni e anche lei era molto giovane e hanno avuto due figlie: Ilaria e Clara. Pupo ha anche un terza figlia nata da una relazione extraconiugale.

Come detto, al fianco di Pupo nella vita privata c’è anche un’altra donna: Patricia Abati. La donna, che è anche la sua manager, ha un rapporto sentimentale stabile con il cantante dal 1989. Lei, Pupo e sua moglie conducono una vita e una relazione poliamorosa anche se non vivono sotto lo stesso tetto.

Inizialmente, la relazione tra Pupo e la Abati è stata portata avanti in gran segreto, per poi evolvere in un rapporto stabile e accettato dalla moglie, Anna. Il legame a tre non si traduce però nella condivisione della vita, del tetto e del letto tra i protagonisti. Pupo ha infatti affermato di dedicarsi a una partner alla volta: “Abbiamo case diverse, non facciamo sesso a tre”, ha dichiarato in occasione della sua partecipazione al Grande Fratello. Interrogato sul tema della gelosia, il performer toscano, ha ammesso che inizialmente non è stato facile per le sue due compagne, ma che si tratta ormai di acqua passata.

Negli ultimi anni, Pupo non ha risparmiato al pubblico un ulteriore dettaglio di questa relazione a tre: prima di innamorarsi perdutamente di lui, Patricia era niente meno che la moglie di un amico del cantante… davvero un bell’intreccio: “Sono sempre andato con le donne dei miei amici, è la cosa più normale del mondo”, ha esclamato Pupo.