Animali fantastici – I segreti di Silente: trama, cast e streaming del film

Questa sera, lunedì 26 dicembre 2022, alle ore 21,15 su Sky Cinema 1 va in onda Animali fantastici – I segreti di Silente, film del 2022 diretto da David Yates. La pellicola è il terzo episodio della serie, spin-off e prequel della serie cinematografica di Harry Potter, ispirata all’omonimo libro di J. K. Rowling, qui anche sceneggiatrice, insieme a Steve Kloves. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

In una sala da tè, a Londra, Albus Silente incontra Gellert Grindelwald, a cui confessa di aver seguito le sue idee da ragazzo in quanto innamorato di lui. Grindelwald rivela il suo piano di dominio del mondo magico e babbano a Silente, per poi svanire.

A Guilin (Cina), Newt Scamander assiste al parto di un qilin, una creatura magica che può scrutare nell’anima e nel futuro. I seguaci di Gellert Grindelwald, guidati da Credence Barebone, attaccano e uccidono la madre, portandosi poi con essi il cucciolo. Grindelwald successivamente uccide la creatura per sfruttare la sua capacità di precognizione. A sua insaputa, tuttavia, il qilin ha dato alla luce un altro cucciolo gemello, che Newt porta in salvo.

Incapace di combattere Grindelwald a causa di un patto di sangue, Albus Silente recluta Newt, suo fratello Theseus, l’insegnante di Incantesimi di Ilvermorny Lally Hicks, il mago franco-senegalese Yusuf Kama, l’assistente di Newt, Bunty Broadacre, e il no-mag Jacob Kowalski, dopo avergli dato una falsa bacchetta magica, per contrastare il piano di Grindelwald per il dominio del mondo. Yusuf viene inserito come spia nella cerchia ristretta di Grindelwald, mentre il resto del gruppo viene inviato a Berlino, in Germania. Lì, Grindelwald viene assolto, grazie ai suoi infiltrati, da tutte le accuse penali dalla Confederazione Internazionale dei Maghi (CIM), e si candida anche alla carica di Supremo Pezzo Grosso.

Animali fantastici – I segreti di Silente: il cast

Abbiamo visto la trama di Animali fantastici – I segreti di Silente, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Eddie Redmayne: Newt Scamander

Jude Law: Albus Silente

Mads Mikkelsen: Gellert Grindelwald

Ezra Miller: Credence Barebone / Aurelius Silente

Dan Fogler: Jacob Kowalski

Alison Sudol: Queenie Goldstein

Callum Turner: Theseus Scamander

Jessica Williams: Eulalie “Lally” Hicks

William Nadylam: Yusuf Kama

Victoria Yeates: Bunty Broadacre

Katherine Waterston: Porpentina “Tina” Goldstein

Richard Coyle: Aberforth Silente

Oliver Masucci: Anton Vogel

Poppy Corby-Tuech: Vinda Rosier

Maria Fernanda Cândido: Vicência Santos

Fiona Glascott: Minerva McGranitt

Dave Wong: Liu Tao

Streaming e tv

Dove vedere Animali fantastici – I segreti di Silente in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – lunedì 26 dicembre 2022 – alle ore 21,15 su Sky Cinema 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforme a pagamento Sky Go (riservata agli abbonati Sky) e NOW.