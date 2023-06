Chi è la moglie (compagna, fidanzata) di Andrea Pucci: figli, vita privata

Chi è la moglie di Andrea Pucci? Andrea Baccan (questo il suo vero nome), meglio conosciuto come Andrea Pucci, è nato nel 1965 a Milano. Attore, comico, conduttore e cabarettista italiano, è protagonista del suo show su Italia 1. Ma chi è la sua fidanzata e moglie? E i figli? Ecco tutte le informazioni sulla sua vita privata.

La sua compagna è la brasiliana Priscilla Prado, che di lavoro fa la consulente di stile e di immagine. Classe 1984, è anche una imprenditrice per il brand Boton di Milano ed è mamma di due bellissimi gemelli chiamati Luca e Giulia. Andrea Pucci ha una figlia, nata dal suo precedente matrimonio, che si chiama Rachele Baccan. Non sappiamo molto della ex moglie di Andrea Pucci, se non che anche dopo la fine del matrimonio hanno mantenuto un bellissimo rapporto.