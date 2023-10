Oggi Andrea Giambruno non ha condotto Diario del Giorno, la trasmissione di Rete 4 a cura della redazione giornalistica del tg. Un assenza, dopo quella di ieri per un impegno di lavoro fuori, che fa notizia, vista la separazione del giornalista con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ufficializzata questa mattina. Il tutto dopo i video dei fuori onda di Giambruno pubblicati in questi giorni da Striscia la Notizia.

Oggi a condurre Diario del Giorno ci ha pensato Luigi Galluzzo. A domanda sul futuro di Giambruno da parte del direttore del Foglio Claudio Cerasa, Galluzzo ha risposto: “Oggi conduco io… prossima settimana si vedrà”. Per il resto il conduttore non ha fatto altri riferimenti alla vicenda. I fuori onda, in cui si parlava di threesome e altri argomenti simili, non devono essere piaciuti all’azienda.

Dagospia dà per certo il suo addio a Mediaset. Secondo Repubblica Giambruno non sarà alla conduzione della sua trasmissione la prossima settimana. D’altronde certi atteggiamenti ed espressioni mal si concilierebbero con il codice etico di un’azienda come Mediaset. Secondo fonti dell’agenzia LaPresse il giornalista si sarebbe messo in “aspettativa non retribuita per un periodo non precisato”, secondo l’AdnKronos al momento non ci “sarebbe alcun provvedimento da parte di Mediaset nei confronti del giornalista” e la decisione di non condurre Diario del Giorno sarebbe stata presa dallo stesso Giambruno. Un brutto doppio colpo, dunque, per il giornalista, dopo che questa mattina Meloni con un post sui social ha comunicato la fine del rapporto dopo dieci anni.