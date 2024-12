Andrea Bocelli 30 – The Celebration: quante puntate, durata e quando finisce

Quante puntate sono previste per Andrea Bocelli 30 – The Celebration? In tutto si tratta di due prime serate, in onda l’11 e il 18 dicembre 2024, in esclusiva su Canale 5. Un grande evento per festeggiare con tanti cantanti i 30 anni di carriera del tenore italiano noto in tutto il mondo. La conduzione è di Michelle Hunziker. I concerti sono stati registrati a luglio nella significativa location del Teatro del Silenzio a Lajatico (in Toscana), sua città natale. Ecco la programmazione completa.

Prima puntata: 11 dicembre 2024

Seconda puntata: 18 dicembre 2024

Durata

Quanto dura (durata) ogni puntata di Andrea Bocelli 30 – The Celebration? In tutto quasi tre ore di grande show, a partire dalle 21.30 circa, fino a 00.20. I telespettatori di Canale 5 saranno guidati da Michelle Hunziker in un racconto che ripercorre la gloriosa carriera dell’uomo e dell’artista divenuto una vera e propria icona internazionale. Così, il pubblico potrà vivere un’esperienza incredibile nel segno della musica di Andrea Bocelli.

Streaming e tv

Dove vedere Andrea Bocelli 30 in diretta tv e in streaming? Appuntamento in prima serata l’11 e il 18 dicembre 2024 alle ore 21.30 su Canale 5. Anche in streaming e on demand su Mediaset Infinity.