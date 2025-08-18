Icona app
18 agosto 2025
TV
TV

Anche io: tutto quello che c’è da sapere sul film

di Antonio Scali
Anche io: trama, cast e streaming del film su Rete 4

Anche io è il film in onda questa sera, 18 agosto 2025, alle ore 21.20 su Rete 4. Si tratta di una pellicola del 2022, diretta da Maria Schrader, con protagonisti Carey Mulligan e Zoe Kazan. Vediamo insieme la trama e il cast.

Trama

Il film racconta l’inchiesta fatta dalle giornaliste del New York Times, Megan Twohey (Carey Mulligan) e Jodi Kantor (Zoe Kazan), sugli abusi sessuali di Harvey Weinstein. Un lavoro che ha portato non solo a galla lo scandalo dei reati perpetrati dall’ormai ex produttore cinematografico, ma che ha anche rotto il silenzio sul tema delicato delle violenze sessuali a Hollywood, lanciando in tutto il mondo il movimento #Metoo.

È il 2017 quando la giornalista Jodi Kantor riceve una soffiata su un’aggressione sessuale: la vittima è l’attrice Rose McGowan, mentre il predatore è il produttore Harvey Weinstein. Nonostante inizialmente la McGowan si rifiuti di commentare l’accaduto con Kantor, in seguito è lei stessa a ricontattarla, raccontandole quanto successo. È così che la giornalista inizia a incontrare anche altre attrici, che dichiarano di aver avuto incontri sessuali con il produttore, ma che le chiedono di non fare i loro nomi, per evitare ripercussioni sulla loro carriera.

La cosa non permette alla Kantor di fare progressi, fino a quando la sua collega Megan Twohey non riesce a rintracciare un’ex assistente di Weinstein. Quest’ultima ha firmato un accordo di riservatezza e non divulgazione, motivo per cui non può rilasciare interviste. La Twoley, però, tramite alcune indagini interne, scopre come mai ogni denuncia penale contro Weinstein venga celermente archiviata dall’ufficio del procuratore, non permettendo a moltissime donne di avere giustizia…

Anche io: il cast del film

Abbiamo visto la trama, ma qual è il cast? Protagonisti sono Carey Mulligan, Zoe Kazan, Patricia Clarkson, Andre Braugher, Jennifer Ehle, Samantha Morton, Sean Cullen, Angela Yeoh, Tom Pelphrey, Adam Shapiro, Anastasia Barzee, Emma O’Connor, George Walsh, Hilary Greer, Lola Petticrew, Molly Windsor, Ashley Judd, Zach Grenier, Peter Friedman, Frank Wood, Sarah Ann Masse, Mike Houston. Ecco tutti gli attori e i relativi personaggi interpretati.

  • Carey Mulligan: Megan Twohey
  • Zoe Kazan: Jodi Kantor
  • Patricia Clarkson: Rebecca Corbett
  • Andre Braugher: Dean Baquet
  • Jennifer Ehle: Laura Madden
  • Samantha Morton: Zelda Perkins
  • Ashley Judd: se stessa
  • Zach Grenier: Irwin Reiter
  • Peter Friedman: Lanny Davis
  • Angela Yeoh: Rowena Chiu
  • Tom Pelphrey: Jim Rutman
  • Adam Shapiro: Ron Lieber
  • Mike Houston: Harvey Weinstein

Streaming e tv

Dove vedere Anche io in tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 18 agosto 2025 – su Rete 4 alle ore 21.20. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma Mediaset Infinity.

Antonio Scali
Classe 1992, giornalista professionista. A TPI dal 2019, mi occupo principalmente di spettacoli e sport.
