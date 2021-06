Anche gli angeli mangiano fagioli: trama, cast e streaming del film

Questa sera, 27 giugno 2021, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Anche gli angeli mangiano fagioli, film del 1973 diretto da E.B. Clucher con Giuliano Gemma e Bud Spencer. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

New York, anni trenta. Charlie Smith è un wrestler mascherato, mentre Sonny è un ex-venditore di gelati che lavora come uomo delle pulizie in una palestra. Licenziato anche qui, Sonny durante un match nota Charlie, che sul ring si fa chiamare “Uomo del mistero”, e gli chiede di entrare nella famiglia mafiosa di Angelo, un boss affetto da una paralisi facciale soprannominato “Sorriso”. Cobra, gangster di Angelo, nota i due mentre sono protagonisti di una scazzottata con la polizia e li ingaggia nella famiglia. Il primo compito che Angelo dà a loro è quello di sorvegliare un night club di sua proprietà. Qui i due picchiano il senatore O’Riordan, il quale era troppo fortunato alla roulette. Angelo è furioso per questo, poiché il senatore ha dichiarato guerra alla criminalità americana. Il boss decide di inviare i due a Little Italy per chiedere il pizzo ai commercianti. Charlie e Sonny fanno però subito amicizia con un commerciante, Gerace, al quale fanno credere di essere due agenti federali in incognito. Per procurarsi i soldi Charlie decide di sconfinare nel territorio della famiglia Colosimo, un’altra gang criminale della città; ma Giuda, un informatore, rivela alla polizia, ad Angelo e a Colosimo che i due gangster hanno sconfinato e mandato all’ospedale due esattori di Colosimo…

Anche gli angeli mangiano fagioli: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Anche gli angeli mangiano fagioli, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Giuliano Gemma: Sonny

Bud Spencer: Charlie Smith

Robert Middleton: Angelo

Bill Vanders: il tenente Mackintosh

Steffen Zacharias: Gerace

Riccardo Pizzuti: Cobra

Lara Sender: la figlia di Gerace

Francy Fair: la bionda della Salvation Army

George Wang: Naka-kata

Claudio Ruffini: Jim Baxter

George Rigaud: il senatore O’Riordan

Víctor Israel: Giuda

Gérard Landry: lo spettatore all’incontro di catch

Patrick Morin

Fortunato Arena: un poliziotto

Marcello Verziera: uno sgherro di Angelo

Enrico Chiappafreddo: un poliziotto con Mc Intosh

Margherita Horowitz: la moglie di Gerace

Denise Bataille: una ballerina

Luigi Antonio Guerra

Ricardo Palmerola: John O’Donnell

Richard Kolin: Tim O’Hara

Pietro Ceccarelli: “testa di pietra”

Mario Brega: l’armiere di Angelo

Salvatore Baccaro: l’assaggiatore di Angelo

Streaming e tv

Dove vedere Anche gli angeli mangiano fagioli in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 27 giugno 2021 – alle ore 21,20 su Rete 4.