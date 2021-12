An Imperfect Murder – Un delitto imperfetto: trama, cast, trailer e streaming del film su Sky Cinema

Questa sera, mercoledì 1 dicembre 2021, su Sky Cinema Uno dalle 21.15 va in onda il film An Imperfect Murder – Un delitto imperfetto, pellicola de 2017 diretta da James Toback, con protagonisti Alec Baldwin, Charles Grodin e Sienna Miller. Un thriller da non perdere con un cast eccezionale. Di seguito la trama e tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

L’attrice di successo Vera si risveglia una mattina dopo aver fatto un brutto sogno, per rendersi conto un attimo dopo che il suo incubo si è avverato… Il suo ex fidanzato violento è morto, ma non è sicura di averlo ucciso lei, forse l’ha fatto per legittima difesa? In preda al panico decide di nascondere il cadavere e lo mette in un baule. Nel frattempo prova a ricostruire ciò che può essere accaduto, sperando di arrivare prima possibile alla verità.

An Imperfect Murder – Un delitto imperfetto: il cast del film

Abbiamo visto la trama, ma qual è il cast di An Imperfect Murder – Un delitto imperfetto? Tanti attori amati dal pubblico come Alec Baldwin, Charles Grodin, Sienna Miller. Ecco l’elenco completo: Sienna Miller, Alec Baldwin, Charles Grodin, Colleen Camp, John Buffalo Mailer, Nick Mathews, Oliver ‘Power’ Grant, Steven Prescod.

Trailer

Di seguito il trailer del film in onda stasera su Sky Cinema.

Streaming e tv

Dove vedere An Imperfect Murder – Un delitto imperfetto in tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 1 dicembre 2021 – su Sky Cinema Uno (canale 301 di Sky) alle ore 21.15. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma riservata agli abbonati Sky, SkyGo. E ancora in qualsiasi momento on demand su Sky e in streaming su NOW.