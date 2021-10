Amori, matrimoni e altri disastri: trama, cast e streaming del film

Questa sera, mercoledì 13 ottobre 2021, alle ore 21,15 su Sky Cinema 1 va in onda Amori, matrimoni e altri disastri, film del 2020 di genere Commedia/Romance, diretto da Dennis Dugan, con Diane Keaton e Jeremy Irons dalla durata di 96 minuti. Titolo originale: Love, Weddings & Other Disasters. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Il film intreccia più trame tra loro, tutte con protagoniste delle nascenti coppie improbabili. Tra queste vi è una guida di un bus turistico che cerca tra le visitatrici la sua Cenerentola e crede di averla finalmente trovata. Ma nuovi amori nascono a tutte le età, come quello tra un puntiglioso celebrity catering e una donna non vedente. I due, non più giovani come un tempo, si conoscono grazie a un appuntamento al buio, organizzato da amici comuni, e passeranno del tempo insieme, durante il quale il rigido organizzatore di catering inizierà a sciogliersi sempre più. Altro personaggio di spicco della commedia è la giovane wedding planner tristemente nota come “wedding trasher” per avere la straordinaria capacità di combinare disastri a ogni matrimonio.

Amori, matrimoni e altri disastri: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Amori, matrimoni e altri disastri, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori:

Jeremy Irons

Diane Keaton

Andrew Bachelor

Maggie Grace

Diego Boneta

Dennis Dugan

Todd Stashwick

Jesse McCartney

Chandra West

Richard Kline

Veronica Ferres

Caroline Portu

Streaming e tv

Dove vedere Amori, matrimoni e altri disastri in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – mercoledì 13 ottobre 2021 – alle ore 21,15 su Sky Cinema 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma SkyGo.