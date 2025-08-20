Icona app
Ultimo aggiornamento ore 19:40
Home » Spettacoli » TV
TV

Amore sul Danubio: L’arte di amare: tutto quello che c’è da sapere

di Anton Filippo Ferrari
Amore sul Danubio: L’arte di amare: trama, cast e streaming del film

Questa sera, mercoledì 20 agosto 2025, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda Amore sul Danubio: L’arte di amare (titolo originale: Love on the Danube: Royal Getaway), film del 2025 diretto da Norma Bailey con Jessica Sipos, Dan Jeannotte, Kathryn Drysdale, Steven Pacey, Mark Holden, Roy McCrerey, Daniel Fraser, Catherine Disher. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Con il cuore spezzato dopo essere stata abbandonata all’altare, Ava, direttrice di una galleria d’arte, decide comunque di partire per la luna di miele. Dopo l’iniziale senso di solitudine, incontra un affascinante gentiluomo che condivide la sua passione per l’arte. Tuttavia, non sa ancora se vale la pena di tornare a fidarsi degli uomini.

Amore sul Danubio: L’arte di amare: il cast

Abbiamo visto la trama di Amore sul Danubio: L’arte di amare, ma qual è il cast completo del film? Tra gli attori principali: Jessica Sipos, Dan Jeannotte, Kathryn Drysdale, Steven Pacey, Mark Holden, Roy McCrerey, Daniel Fraser, Catherine Disher.

Streaming e tv

Dove vedere Amore sul Danubio: L’arte di amare in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – mercoledì 20 agosto 2025 – alle ore 21,30 su Rai 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.

Ricerca