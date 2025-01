Amore e vendetta – Zorro streaming e diretta tv: dove vedere la prima puntata

Questa sera, 7 gennaio 2025, su Canale 5 va in onda in prima visione la prima puntata di Amore e vendetta – Zorro, la nuova serie reboot sul celebre supereroe, composta da dieci episodi della durata di 50 minuti ciascuno. Considerato uno dei primi eroi della cultura moderna, Zorro vive la doppia identità di vendicatore mascherato e di privilegiato figlio di un latifondista. Vediamo insieme dove vedere in tv e in streaming la puntata di oggi.

In tv

Appuntamento questa sera, 7 gennaio 2025, con la prima puntata in prima visione e prima serata dalle ore 21.30 in esclusiva in chiaro. Per ogni puntata vengono trasmessi due o tre episodi.

Amore e vendetta – Zorro streaming live

Se non siete a casa potete seguire la serie in diretta streaming o recuperare gli episodi in qualsiasi momento on demand tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.

Quante puntate

Quante puntate sono previste per Amore e vendetta – Zorro? La serie è composta da 10 episodi della durata di circa 50 minuti ciascuno. Appuntamento ogni martedì in prima visione e in esclusiva su Canale 5. Per ogni puntata sono previsti due o tre episodi e in tutto dovrebbero andare in onda quattro puntate. Ecco la programmazione completa (potrebbe cambiare):