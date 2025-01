Amore e vendetta – Zorro: trama, anticipazioni, cast, quante puntate, attori, personaggi, episodi, streaming, Canale 5

Amore e vendetta – Zorro è la nuova serie in onda su Canale 5 in prima visione e in prima serata dal 7 gennaio 2025. Un gustoso reboot del celebre super-eroe ante litteram, che appassionerà tutto il pubblico. Considerato uno dei primi eroi della cultura moderna, Zorro vive la doppia identità di vendicatore mascherato e di privilegiato figlio di un latifondista. Vediamo insieme tutte le anticipazioni.

Trama

Sotto la celebre maschera di Zorro, quindi, si cela Don Diego de la Vega, aristocratico figlio unico di Don Alejandro de la Vega, il più ricco proprietario terriero della California. Il bel Diego ha imparato l’arte della spada all’università, in Spagna, e ha ideato il suo alter ego, quando la California Spagnola (1769-1821) è caduta nelle mani di un dittatore.

Nella grande hacienda di famiglia, dotata di passaggi segreti che conducono a una grotta, il giovane ha fissato il quartier generale del suo Zorro, e il nascondiglio del magnifico purosangue Tornado. E, per sviare i sospetti sulla sua identità, Diego ha deciso di coprire le sue doti di straordinario spadaccino fingendosi un pavido damerino, che gode delle mollezze della Los Angeles dell’epoca, per fare la bella vita. L’impatto del personaggio creato da Johnston McCulley, nel 1919, è tale da aver ispirato le figure di tanti protagonisti dei fumetti USA, in particolare il mitologico Batman.

Amore e vendetta – Zorro: il cast della serie

Abbiamo visto la trama, ma qual è il cast della serie? La serie – prodotta da Secuoya Studios e Amazon MGM Studios – vede protagonisti Miguel Bernardeau, che interpreta Don Diego de la Vega alias Zorro (conosciutissimo, quale star della serie cult Élite); Luis Tosar, nel ruolo di Don Alejandro de la Vega (Miami Vice, Mr. Nice, Assassin’s Creed III); Paco Tous (Agustín “Mosca” Ramos, in La casa de papel); Peter Vives (Carlos Álvarez, in Velvet); Elia Galera (El Príncipe, El Cid), Cristóbal Fernández (Dani Rojas, in Ted Lasso).

Quante puntate

Quante puntate sono previste per Amore e vendetta – Zorro? La serie è composta da 10 episodi della durata di circa 50 minuti ciascuno. Appuntamento ogni martedì in prima visione e in esclusiva su Canale 5. Per ogni puntata sono previsti due o tre episodi e in tutto dovrebbero andare in onda quattro puntate. Ecco la programmazione completa (potrebbe cambiare):

Prima puntata: 7 gennaio 2025

Seconda puntata: 14 gennaio 2025

Terza puntata: 21 gennaio 2025

Quarta puntata: 21 gennaio 2025

Streaming e tv

Dove vedere Amore e vendetta – Zorro in diretta tv e in streaming? Appuntamento in prima visione su Canale 5 ogni martedì dal 7 gennaio 2025 alle ore 21.20. Anche in streaming e on demand su Mediaset Infinity.