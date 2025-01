Amore e vendetta – Zorro: quante puntate, durata e quando finisce la serie

Quante puntate sono previste per Amore e vendetta – Zorro? La serie va in onda in esclusiva su Canale 5 in prima visione dal 7 gennaio 2025 alle ore 21.30. Si tratta di un avvincente reboot basato sullo storico supereroe, che ha appassionato intere generazioni. Sotto la celebre maschera di Zorro, quindi, si cela Don Diego de la Vega, aristocratico figlio unico di Don Alejandro de la Vega, il più ricco proprietario terriero della California. La serie è composta in tutto da 10 episodi della durata di circa 50 minuti ciascuno.

Appuntamento ogni martedì in prima visione e in esclusiva su Canale 5. Per ogni puntata sono previsti due o tre episodi e in tutto dovrebbero andare in onda quattro puntate. Ecco la programmazione completa (potrebbe cambiare):

Prima puntata: 7 gennaio 2025

Seconda puntata: 14 gennaio 2025

Terza puntata: 21 gennaio 2025

Quarta puntata: 21 gennaio 2025

Durata

Quanto dura (durata) ogni puntata di Amore e vendetta – Zorro? Appuntamento su Canale 5 in prima visione ogni martedì alle ore 21.30. Ogni episodio ha la durata di 50 minuti e per ogni puntata sono previsti due o tre episodi, per una durata complessiva di circa tre ore.

Streaming e tv

Dove vedere Amore e vendetta – Zorro in diretta tv e in streaming? Appuntamento in prima visione su Canale 5 ogni martedì dal 7 gennaio 2025 alle ore 21.20. Anche in streaming e on demand su Mediaset Infinity.