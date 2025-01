Amore e vendetta – Zorro: le anticipazioni (trama e cast) della seconda puntata, 14 gennaio

Questa sera, martedì 14 gennaio 2025, su Canale 5 va in onda in prima visione e in prima serata la nuova serie Amore e vendetta – Zorro. Un gustoso reboot del celebre super-eroe ante litteram, che appassionerà tutto il pubblico. Considerato uno dei primi eroi della cultura moderna, Zorro vive la doppia identità di vendicatore mascherato e di privilegiato figlio di un latifondista. Di seguito le anticipazioni di questa sera.

Trama e anticipazioni

Dopo che Nah-Lin ha attaccato Ramirez, il governatore mobilita tutti i propri uomini per cercare Zorro, punendo anche i nativi e i contadini, in quanto suoi sostenitori. Malgrado alcune remore, il capitano Monasterio esegue gli ordini. Lolita vede un gruppo di nativi dirigersi verso la tenuta di Diego e interviene con il padre. Diego dà un ultimatum al governatore, che però non sembra lasciarsi spaventare. Con l’aiuto di Corvo Notturno, Diego trova e sfida Nah-Lin, ma i due vengono interrotti dall’arrivo di Monasterio.

Il fratello di Ramirez viene rapito da Nah-Lin, che lo utilizza per ricattare il Governatore e cercare di liberare i suoi uomini. Zorro convince Nah-Lin a rinunciare ma il Governatore, per mettere le mani sulla miniera di Ramirez, uccide l’uomo con le sue mani per poi far ricadere la colpa su Zorro. Monasterio inizia a dubitare delle buone intenzioni del Governatore.

Dopo la morte di Jose Antonio Ramirez, il rancho e la miniera passano nelle mani dello Stato. Diego de La Vega decide quindi di fare un’offerta, obbligando il governatore ad indire un’asta pubblica, mettendo a rischio il patto che aveva fatto con i russi, che a loro volta avevano accordi con Tadeo. Grazie all’aiuto della comunità cinese, Diego riesce a ostacolare i russi, che non arrivano in tempo all’asta, e si aggiudica la proprietà. Intanto, il Clan dell’Orso sequestra Diego e gli propone di prendere il posto del padre all’interno dell’organizzazione. Diego accetta. Più tardi, però, mentre si trova nel rancho di Tadeo, Monasterio e Lolita riescono a colpire Nah-Lin, rivelandone l’identità; Lolita prende un carro per trasportarla e Diego scopre che è lo stesso carro che l’aveva portato al Clan. Samael e Zeck continuano la loro missione.

Amore e vendetta – Zorro: il cast della serie

Abbiamo visto la trama di Amore e vendetta – Zorro, ma qual è il cast? Miguel Bernardeau, attore spagnolo noto per aver interpretato Guzman nella serie Netlix ‘Elite’, indossa la maschera del protagonista. Nel cast ci sono anche Fele Martinez, Renata Notni, Paco Tous, Peter Vives Newey, Elia Galera, Andres Almeida, Joel Bosqued ed Emiliano Zurita.