Amore, cucina e curry: trama, cast e streaming del film su Rai 1

Questa sera, 1 agosto 2024, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda Amore, cucina e curry, film del 2014 diretto da Lasse Hallström su una sceneggiatura di Steven Knight. Il film è un adattamento cinematografico del romanzo Madame Mallory e il piccolo chef indiano scritto da Richard C. Morais. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

La famiglia Kadam di Mumbai decide di intraprendere un viaggio in Europa alla ricerca di una vita migliore. Arrivati nel piccolo paese di Saint-Antonin-Noble-Val, nel sud della Francia, la famiglia decide di aprire un ristorante utilizzando le loro tradizioni culinarie. Il giovane Hassan si dimostra uno chef provetto, ma il ristorante di famiglia si ritrova a fare concorrenza al Le Saule Pleureur di proprietà dell’austera Madame Mallory, chef di fama internazionale premiata dalla Guida Michelin. Inizia così una “guerra” culinaria e culturale tra due diverse realtà, ma con il tempo inizia una forte amicizia e Madame Mallory guiderà Hassan verso i segreti della cucina francese.

Amore, cucina e curry: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Amore, cucina e curry, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Helen Mirren: Madame Mallory

Om Puri: Papà

Manish Dayal: Hassan

Charlotte Le Bon: Marguerite

Amit Shah: Mansur

Farzana Dua Elahe: Mahira

Dillon Mitra: Mukthar

Michel Blanc: Sindaco

Shuna Lemoine: Moglie del Sindaco

Clément Sibony: Jean-Pierre

Juni Chawla: Mama

Rohan Chand: Hassan da bambino

Vincent Elbaz: Paul

Alban Aumard: Marcel

Matyelok Gibbs: Lady Shepherd

Streaming e tv

Dove vedere Amore, cucina e curry in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 1 agosto 2024 – alle ore 21,25 su Rai 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma Rai Play.