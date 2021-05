Amore criminale, anticipazioni terza puntata 6 maggio 2021 Rai 3

Questa sera, giovedì 6 maggio 2021, su Rai 3 va in onda la terza puntata della nuova stagione di Amore Criminale, il programma condotto da Veronica Pivetti che racconta drammatiche storie di donne vittime di femminicidio e della violenza maschile, nella maggior parte dei casi esplosa tra le mura domestiche. Il linguaggio è sempre quello della docufiction, dove alla voce narrante di Veronica Pivetti si alternano interviste ai testimoni diretti, materiale di repertorio e ricostruzioni di fiction. Di seguito le anticipazioni della puntata di Amore Criminale di oggi, 6 maggio 2021 su Rai 3 dalle 21.20.

Anticipazioni terza puntata 6 maggio

La terza puntata sarà dedicata alla storia di Rosa, una donna succube e remissiva e del suo rapporto infelice con il marito, un uomo autoritario sia con lei che con i figli. Un matrimonio durato più di 40 anni in cui prevalgono paura e rassegnazione. Ma è anche la storia di una donna che a tutto questo si ribella e che rinasce, prima di morire. La goccia che fa traboccare il vaso è la scoperta di una scatola di preservativi trovata nella tasca del marito. Messo alle strette, l’uomo confessa una lunga serie di tradimenti. Questa scoperta spinge Rosa fuori di casa e lontana dal controllo del marito. Ed è proprio questo suo cambiamento così improvviso ma irreversibile a convincerlo di aver perso il controllo sulla moglie. L’unico modo che ha per “fermarla” è toglierle la vita.

Amore criminale: quante puntate

Abbiamo visto le anticipazioni di Amore criminale di stasera, ma quante puntate sono previste? Il format condotto da Veronica Pivetti torna con una nuova stagione composta da sei appuntamenti che racconteranno altrettante storie di donne vittime della violenza maschile. Di seguito la programmazione completa (potrebbe subire delle modifiche):

Prima puntata: giovedì 22 aprile 2021 alle 21.20 su Rai 3

Seconda puntata: giovedì 29 aprile 2021 alle 21.20 su Rai 3

Terza puntata: giovedì 6 maggio 2021 alle 21.20 su Rai 3

Quarta puntata: giovedì 13 maggio 2021 alle 21.20 su Rai 3

Quinta puntata: giovedì 20 maggio 2021 alle 21.20 su Rai 3

Sesta puntata: giovedì 27 maggio 2021 alle 21.20 su Rai 3

Streaming e diretta tv

Dove vedere Amore Criminale in diretta tv e live streaming? Il programma di Veronica Pivetti, come detto, va in onda oggi – giovedì 6 maggio 2021 – alle ore 21,20 su Rai 3 (canale 3 del digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere i vari programmi e film trasmessi dalla Rai su pc, tablet e smartphone.