Amore criminale, anticipazioni quarta puntata, 13 maggio 2021, Rai 3

Questa sera, giovedì 13 maggio 2021, su Rai 3 va in onda la quarta puntata della nuova stagione di Amore Criminale, il programma condotto da Veronica Pivetti che racconta drammatiche storie di donne vittime di femminicidio e della violenza maschile, nella maggior parte dei casi esplosa tra le mura domestiche. Il linguaggio è sempre quello della docufiction, dove alla voce narrante di Veronica Pivetti si alternano interviste ai testimoni diretti, materiale di repertorio e ricostruzioni di fiction. Di seguito le anticipazioni della puntata di Amore Criminale di oggi, 13 maggio 2021 su Rai 3 dalle 21,20.

Anticipazioni quarta puntata, 13 maggio

La quarta puntata sarà dedicata alla storia di Elisa, una ragazza di trent’anni che vive a Prato, che ama viaggiare, fare shopping e divertirsi. Lavora come commessa, anche se ha studiato per diventare allevatrice e addestratrice di cani, che sono la sua grande passione. Nel 2015, dopo l’insistente corteggiamento di Federico, giovane promessa del calcio, Elisa si fidanza con lui. Il loro legame è molto forte ma ben presto subentrano le note negative e iniziano le prime crepe. E seguendo uno schema che si ripete un po’ in tutte queste storie di femminicidi, Federico inizia a controllare Elisa, non vuole che esca da sola con le amiche, le controlla le attività sui social e chiede l’attenzione di lei in modo esclusivo. Nonostante questo nel 2017 vanno a convivere ed Elisa sprofonda sempre più nell’isolamento. Una scintilla di libertà e indipendenza la portano ad allontanarsi da Federico, anche se questo allontanamento non avverrà mai in modo definitivo. Il 25 maggio 2018, dopo una serata trascorsa a bere con gli amici, Elisa, rientrando a casa, incontra la morte per mano del suo compagno, che la uccide sparandole 3 colpi. Dopo l’omicidio, Federico si suiciderà.

Amore criminale: quante puntate

Abbiamo visto le anticipazioni di Amore criminale di stasera – 13 maggio 2021 -, ma quante puntate sono previste? Il format condotto da Veronica Pivetti torna con una nuova stagione composta da sei appuntamenti che racconteranno altrettante storie di donne vittime della violenza maschile. Di seguito la programmazione completa (potrebbe subire delle modifiche):

Prima puntata: giovedì 22 aprile 2021 alle 21.20 su Rai 3

Seconda puntata: giovedì 29 aprile 2021 alle 21.20 su Rai 3

Terza puntata: giovedì 6 maggio 2021 alle 21.20 su Rai 3

Quarta puntata: giovedì 13 maggio 2021 alle 21.20 su Rai 3

Quinta puntata: giovedì 20 maggio 2021 alle 21.20 su Rai 3

Sesta puntata: giovedì 27 maggio 2021 alle 21.20 su Rai 3

Streaming e diretta tv

Dove vedere Amore Criminale in diretta tv e live streaming? Il programma di Veronica Pivetti, come detto, va in onda oggi – giovedì 6 maggio 2021 – alle ore 21,20 su Rai 3 (canale 3 del digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere i vari programmi e film trasmessi dalla Rai su pc, tablet e smartphone.