Amici Speciali: quante puntate e quando finisce

Da venerdì 15 maggio 2020 su Canale 5 va in onda Amici Speciali, nuovo programma di Maria De Filippi. Un nuovo format che viene trasmesso a otto anni dal celebre torneo dei “big” provenienti dalle diverse edizioni dello storico talent: Amici speciali, in sostituzione di Amici Celebrities che va generalmente in onda al termine dell’edizione “classica” di Amici ma che sarà posticipato per via dell’emergenza Coronavirus, vede partecipare personaggi che hanno fatto la storia del talent show. Ma quante puntate sono previste per Amici Speciali di Maria De Filippi? Quando finisce? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Quante puntate e quando finisce

Quante puntate sono previste per Amici Speciali? Amici Speciali va in onda su Canale 5 per 4 prime serate. Sono quindi in totale 4 le puntate previste per lo show condotto da Maria De Filippi. Quando finisce Amici Speciali? L’ultima puntata andrà in onda, salvo cambi di programma, venerdì 5 giugno 2020.

Il cast

Abbiamo visto quante puntate e quando finisce Amici Speciali, ma il cast? Vediamo insieme chi partecipa al programma: per il canto troviamo Gaia Gozzi, i The Kolors, Irama, Michele Bravi, Alberto Urso, Giordana Angi e il trapper campione di ascolti su Spotify Random; tra i ballerini Javier Rojas, Gabriele Esposito, Alessio Gaudino, Andreas Müller e Umberto Gaudino.

In giuria Gerry Scotti, Sabrina Ferilli, Giorgio Panariello ed Eleonora Abbagnato, mentre come rappresentati radiofonici Alessandro Sansone per Radio 105, Anna Pettinelli per Rds, Daniela Cappelletti per Radio Italia e Federica Gentile per RTL 102.5.

Le regole di Amici Speciali? Non sono previste eliminazioni, ma solo sfide per ottenere premi destinati alla solidarietà in collaborazione con lo sponsor Tim.

Dove vedere Amici Speciali in tv e streaming

Dove vedere Amici Speciali in diretta tv e live streaming? Le puntate dello show saranno visibili in chiaro, gratis, su Canale 5 per 4 venerdì sera consecutivi. Sarà possibile seguire lo spettacolo anche in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.it.

Potrebbero interessarti Blocco 181, la serie tv di Salmo in collaborazione con Sky: il trailer Stasera in tv venerdì 22 maggio 2020, programmi e film: Felicita Impastato, Amici speciali, Propaganda Live Felicia Impastato: il cast del film sulla madre di Peppino