Questa sera, venerdì 29 maggio 2020, su Canale 5 è tempo di semifinale per Amici Speciali, l’edizione del talent show di Maria De Filippi che vede protagonisti alcuni dei cantanti e dei ballerini che hanno fatto la storia di questo programma. Uno show benefico, per dare un aiuto concreto ali operatori sanitari che stanno combattendo da mesi contro il Conoravirus. Non vediamo soltanto ex concorrenti di Amici, ma anche altri esponenti musicali come Michele Bravi. In giuria, anche questa sera vedremo Gerry Scotti, Eleonora Abbagnato, Sabrina Ferilli e Giorgio Panariello. Compito della giuria sarà valutare le esibizioni dei concorrenti. Vediamo quali sono le anticipazioni di questa seconda puntata.

Amici Speciali semifinale, le anticipazioni

In questa terza puntata di oggi Amici Speciali subisce un cambio importante del regolamento: verranno infatti eliminati ben otto concorrenti ancora in gara e si eleggeranno così i quattro finalisti che si contenderanno la vittoria del programma nella finale in onda in diretta il 5 giugno, sempre su Canale 5. Nella semifinale di stasera vedremo sfidarsi i cantanti The Kolors, Irama, Michele Bravi, Alberto Urso, Giordana Angi, Gaia Gozzi e Random; tra i ballerini Gabriele Esposito, Andreas Muller, Umberto Gaudino, Javier Rojas e Alessio Gaudino. Ricordiamo che nelle due puntate andate in onda finora hanno trionfato Alessio Gaudino e Alberto Urso.

Ora che la finale di Amici Speciali si avvicina, Maria De Filippi ha deciso di rendere il gioco ancora più avvincente, affidandosi all’ormai celebre pongo-regolamento, in vigore anche ad Amici. Per questo nel corso della semifinale di stasera, 29 maggio 2020, assisteremo a otto eliminazioni. Ci sarà dunque una gara senza esclusione di colpi che alla fine decreterà i quattro finalisti che settimana prossima si contenderanno il titolo di vincitore. Gli otto artisti eliminati alla fine della semifinale di oggi, diventeranno “supporter” di un finalista e lo sosterranno con le loro performance.

Ricordiamo anche la suddivisione delle squadre. La squadra dei Blu vede Stash & The Kolors (vincitori di Amici 2015), Irama (che ha trionfato nel 2018) e Alberto Urso (vincitore nel 2019) per il canto, Gabriele Esposito (vinse il circuito danza nel 2015), Javier Rojas (vincitore del circuito danza nel 2020) e Umberto Gaudino (concorrente nel 2019) per il ballo. I Bianchi sono invece Gaia Gozzi (vincitrice dell’edizione 2020), Random (rapper che non ha mai partecipato ad Amici ma partecipò ai provini), Giordana Angi (concorrente nel 2019) e Michele Bravi (in passato insegnante del talent) per il canto e Andreas Müller (vincitore nel 2017) e Alessio Gaudino (da Amici 2015) per il ballo.

Scopo dello show è sostenere la Protezione Civile nella lotta al Coronavirus: finora Amici Speciali ha donato 65mila tamponi, 10 mila mascherine ffp2, 2 apparecchiature per la terapia intensiva, rimborsi a 5 medici per 1 mese, rimborsi a 10 operatori socio-sanitari per 30 giorni, 1100 litri di gel disinfettante e tutti i proventi del televoto. Amici Speciali vi aspetta con la semifinale questa sera, venerdì 29 maggio 2020, in prima serata su Canale 5.

