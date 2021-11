Amici oggi non va in onda: perché, il motivo | 1 novembre 2021

Perché Amici oggi non va in onda? Il daytime del talent di Maria De Filippi oggi, 1 novembre 2021, non viene trasmesso come di consueto alle 16 su Canale 5 perché è festa. Oggi infatti è la festa di Tutti i Santi, e anche per i lavoratori è un giorno di riposo. Maria De Filippi, come già accaduto in altre occasioni simili, ha deciso di non mandare in onda i suoi programmi nei giorni festivi. Oggi infatti oltre al daytime di Amici non viene trasmesso neppure il classico appuntamento quotidiano di Uomini e Donne. Tutti i programmi mariani torneranno regolarmente in onda su Canale 5 domani, martedì 2 novembre 2021. Oggi viene trasmesso invece il daytime del Grande Fratello Vip. Al posto di Amici andrà in onda la soap opera spagnola Una Vita. Ieri nella puntata della domenica con la scuola di Maria De Filippi è entrata una nuova cantante di nome Sissi. Ma la ragazza non è un volto nuovo della televisione: Sissy ha infatti partecipato ai provini di X Factor, dove aveva incantato tutti con la sua splendida voce.

Streaming e tv

Abbiamo visto perché oggi non va in onda Amici 2021, ma dove vedere il talent in diretta tv e in streaming? Il talent di Maria De Filippi va in onda con il daytime alle ore 14 su Canale 5. Sarà possibile seguire la nuova edizione anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it. Sempre su MediasetPlay sarà possibile rivedere i vari episodi grazie alla funzione on demand. Amici va in onda anche in replica su La5 e altri contenuti video inediti sono disponibili sulla piattaforma Witty Tv e sui canali ufficiali social del talent show. Il daytime della ventunesima edizione di Amici andrà in onda su Canale 5 e durerà circa mezz’ora, subito dopo Uomini e Donne.