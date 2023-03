Una performance molto sensuale quella messa in scena da Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo nel corso della puntata di ieri di Amici. Il coreografo e compagno di Giorgia si è lanciato in un ballo sensuale sulle note di “Brivido Felino”, hit di Mina e Celentano, con Lorella Cuccarini durante la sfida a tre con gli altri professori.

Una coreografia “ad alto tasso erotico”, che si è conclusa a sorpresa con un bacio tra le labbra. Scatenando così le reazioni dei fan del programma condotto da Maria De Filippi. “L’ho detto a Giorgia, dicendo che è colpa tua Maria, ma è abituata, dovremmo stare tranquilli”, ha detto ironicamente il ballerino, rivolgendosi alla presentatrice.

Qualche minuto prima dell’esibizione, Cuccarini aveva rassicurato con ironia la cantante su Twitter: “Stasera, un “guanto prof” sensuale e speciale. Giorgia, ti chiamo tra poco così ti spiego”. La risposta divertita dell’artista è stata: “Mi devo preoccupare?”. Le immagini della performance hanno fatto il giro del web. Nessuna scenata di gelosia da parte dei rispettivi partner. Come testimoniato da Lorella su Instagram, che ha scritto: “Per la cronaca tranquilli! Giorgia e Silvio si sono divertiti”.

Di certo la performance ha mandato in visibilio i fan: “Non so cosa scrivere e quindi scrivo solo: Emanuel Lo, 43 anni Lorella Cuccarini, 57 anni”, commenta un utente, sottolineando la grande prestanza fisica di entrambi. “Emanuel Lo potrebbe essere mio padre, ma non lo è quindi complimenti”, “Come si diventa Lorella Cuccarini?”, commentano altri.

Nel corso della puntata, il compagno di Giorgia si è anche reso protagonista di un battibecco con la prof Alessandra Celentano: “Vuole mettere in cattiva luce Ramon”, ha detto la storica insegnante, dopo che Lo aveva lanciato un guanto di sfida per il suo Samu contro Ramon. Pronta la replica del coreografo: “Stai dicendo cose ignoranti. Sei una professionista, questo è un guanto che io ho dato per il movimento. In questo caso ho usato la parte hip hop. Ramon è un bravissimo ballerino, ma nel suo. Quando esce fuori, il movimento decade”. La sfida però è stata annullata dal momento che il giudice Giuseppe Giofrè ha scelto di non votare.