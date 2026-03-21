Amici 2026, il serale: la giuria (giudici) della nuova edizione

Giuria totalmente rinnovata per il serale di Amici 2026, la nuova edizione del talent show condotto da Maria De Filippi, e in onda in prima serata dal 21 marzo 2026 alle ore 21.30. Dopo mesi di prove nel corso degli appuntamenti pomeridiani, sono 17 i concorrenti giunti alla fase finale, quella appunto del serale.

Grandi novità al tavolo della giuria. I giudici sono infatti Gigi D’Alessio, Amadeus, Elena D’Amario e Cristiano Malgioglio, con Alessandro Cattelan in un ruolo inedito. I nomi sono stati preannunciati sui social di Amici con alcuni indizi per invogliare i fan a individuare i loro profili. Qualche giorno fa Gigi D’Alessio si è esibito al Palazzo dello Sport per il primo dei due appuntamenti romani della tournée. Durante la serata, Maria De Filippi ha fatto il suo ingresso sul palco consegnando simbolicamente una felpa del talent-show al cantautore: “Vedo che state bene, non voglio rubare tempo, sono venuta per portarti una cosa. Gigi sarà un giudice del serale di Amici”. L’artista ha commentato: “Maria mi ha voluto fare questa sorpresa”. Per chi non la conoscesse, Elena D’Amario è una straordinaria ballerina e coreografa che ha fatto parte a lungo della prestigiosa Parsons Dance Company, dopo essere stata notata da David Parsons proprio durante la partecipazione alla nona edizione del talent show Amici di Maria De Filippi. Se Malgioglio è già di casa ad Amici, Cattelan e D’Alessio porteranno senz’altro la loro competenza e tutta la loro ironia. C’è poi Amadeus, ormai volto del Nove dopo gli anni di successi in Rai, che torna per il secondo anno nel ruolo di giudice del talent di Canale 5.

Concorrenti e squadre

Sono 17 i concorrenti di questa edizione di Amici 2026 il Serale. Si tratta di 8 ballerini (Emiliano, Alex, Michele, Alessio, Simone, Kiara, Nicola e Antonio) e 9 cantanti (Angie, Gard, Valentina, Opi, Plasma, Riccardo, Lorenzo, Caterina ed Elena). Come nelle edizioni precedenti, i 17 allievi sono suddivisi in tre squadre guidate a coppie dai professori (un docente di canto e uno di ballo per ogni squadra). Le tre squadre sono: Rudy Zerbi – Alessandra Celentano, Lorella Cuccarini – Veronica Peparini e Anna Pettinelli – Emanuel Lo.

Il Serale vedrà i diciassette allievi suddivisi in tre squadre. Alessandra Celentano e Rudy Zerbi guideranno Elena, Emiliano, Riccardo, Nicola, Plasma, Antonio e Caterina. Emanuel Lo e Anna Pettinelli saranno i professori di Gard, Opi, Valentina, Kiara e Alessio. Infine, Lorella Cuccarini e Veronica Peparini avranno il compito di seguire Alex, Simone, Michele, Angie e Lorenzo.