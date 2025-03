Amici 2025, il serale: come funziona il talent show di Maria De Filippi, meccanismo, squadre, giuria, giudici, concorrenti

Come funziona il Serale di Amici 2025, il talent show di Maria De Filippi in onda il sabato sera alle ore 21,30 su Canale 5? Anche quest’anno, la gara sarà caratterizzata dalla sfida tra tre squadre, guidate ciascuna da due professori (uno di canto e uno di ballo) che si portano dietro gli allievi scelti e seguiti durante la fase di scuola.

Gli accoppiamenti degli insegnanti, e quindi la conseguente formazione delle squadre, sono stati decisi dalla produzione di Amici tenendo conto delle opinioni espresse e delle impostazioni didattiche che sono emerse durante questi mesi. A giudicare la gara del Serale sarà la giuria esterna, quest’anno rinnovata in gran parte. A loro il compito di votare ogni prova e stabilire vincitori e vinti delle varie sfide a squadre.

Quali sono i giudici del Serale di Amici 2025? Tante le grandi novità di questa edizione. Con l’arrivo attesissimo di Amadeus, pronto a lanciarsi in questa nuova avventura dopo gli ascolti non entusiasmanti ottenuti finora sul Nove. La promozione della storica ballerina Elena D’Amario, e la conferma di Cristiano Malgioglio. Per chi non la conoscesse, Elena D’Amario è una straordinaria ballerina e coreografa che ha fatto parte a lungo della prestigiosa Parsons Dance Company, dopo essere stata notata da David Parsons proprio durante la partecipazione alla nona edizione del talent show Amici di Maria De Filippi. Il direttore artistico è Stephane Jarny.

Confermate le squadre formate da Rudy Zerbi e Alessandra Celentano e quella formata da Emanuel Lo e Lorella Cuccarini. La terza squadra, invece, vede accanto ad Anna Pettinelli la new entry Deborah Lettieri.

Squadra Rudy Zerbi e Alessandra Celentano: Vybes, Chiamamifaro, Antonia, Jacopo Sol, Alessia, Daniele, Chiara.

Squadra Emanuel Lo e Lorella Cuccarini: Trigno, Nicolò, Raffaella, Francesca, Dandy.

Squadra Anna Pettinelli e Deborah Lettieri: Senza Cri, Luk3, Asia e Francesco.

Streaming e tv

Abbiamo visto come funziona Amici 2025, il serale, ma dove vedere le varie puntate in diretta tv e live streaming? Lo show, come detto, va in onda il sabato sera alle ore 21,30 su Canale 5. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity che permette di vedere e rivedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.