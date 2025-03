Amici 2025, il serale: gli allievi e le squadre del talent show di Maria De Filippi, concorrenti

Quali sono gli allievi ammessi al Serale di Amici 2025 in onda su Canale 5 da sabato 22 marzo? All’evento finale del talent show di Maria De Filippi (diviso in nove puntate, finale compresa) prendono parte 16 allievi. La nuova giuria è formata da Amadeus, Cristiano Malgioglio e Elena D’Amario. Ecco tutti i concorrenti di Amici 2025.

Antonia, Chiamamifaro, Jacopo Sol, Nicolò, Senza Cri, Luk3, Trigno, Vybesper il canto e Alessia, Asia, Chiara, Dandy, Daniele, Francesca, Francesco e Raffaella per la categoria ballo. Tra i favoriti della viglia secondo il pubblico Nicolò per il canto e Alessia per il ballo. Scopriamo meglio chi sono tutti i concorrenti del serale di Amici 2025, come riporta Sorrisi e Canzoni.

Antonia Nocca (Antonia) – Canto

Antonia viene letteralmente dalla cameretta, dal karaoke, da contesti nel quale tutta questa popolarità e affetto sarebbe stato impossibile da raggiungere. I tre professori sono unanimi nel volere Antonia al Serale. Anche la scettica Anna Pettinelli le dice “Non possiamo fare il Serale senza di te”. Figlia di due agenti di viaggio, si definisce una “ribelle”, ma è anche una ragazza parecchio emotiva: ha promesso a sé stessa di non perdere mai di vista chi è stata fino a pochi mesi fa.

Alessia Pecchia – Ballo

Presente nella scuola fin dall’inizio della stagione, è la grande sfida di Alessandra Celentano che l’ha scelta all’inizio nonostante sia una ballerina di balli latini e lei sia, com’è noto, più vicina al ballo classico. Nella puntata del 9 febbraio, viene confermata ad Alessia la maglia: Alessandra Celentano sottolinea la grande crescita fatta in questi mesi dalla ragazza. La maestra Celentano ha chiesto conferma a tecnici di settore per essere ancora più sicura sulle sue convinzioni.

Francesco Fasano – Ballo

Un personaggio straordinario, Francesco. Nella puntata del 16 febbraio, durante la gara di ballo della settimana è primo, per questo Francesco si è esibito di fronte ai professori sulle note di “That’s life” per poter ottenere la maglia del Serale. Emozionatissimo, viene giudicato dai professori. Inizia Emanuel Lo, che l’ha fortemente voluto nella scuola dopo l’infortunio e il ritiro di Alessio. «Oltre ad avere una tecnica strepitosa, lui possiede la personalità, l’unicità e il timbro che è una cosa fondamentale». Convince all’unanimità tutti i professori, anche Alessandra Celentano che è fan del ragazzo e che lo vorrebbe in squadra con lui. Ma Emanuel Lo lo trattiene gelosamente.

Chiara Bacci – Ballo

Allieva di Alessandra Celentano, ha lasciato perplessi gli altri professori per molto tempo. Viene chiamata a esibirsi nella puntata del 16 febbraio in due esibizioni, ”It’s my life” e di ”Ancora ancora ancora”. La ballerina è stata oggetto di molte critiche legate alla sua bellezza fisica che secondo l’opinione di alcuni sovrastava il suo talento come danzatrice. Dopo due esibizioni con i tacchi, correggendo alcune imperfezioni tecniche che le sono state fatte notare, ha convinto tutti e tre i professori.

Nicolò Filippucci – Canto

Un provvedimento disciplinare per le pulizie, una performance altalenante nelle classifiche di puntata e più sfide non hanno arrestato il grande talento di Nicolò, il quale di nuovo in sfida si ritrova a cantare “Chandelier” di Sia per dimostrare il suo valore di fronte al giurato Charlie Rapino nella sfida contro Filippo, sfida che vince nuovamente. Anna Pettinelli, la sua insegnante, decide di assegnargli la prima maglia del Serale dopo aver sentito al pianoforte una sua versione di “Jealous” di Labrinth. Ricco di insicurezze ma con una voce emozionante, Nicolò ha dimostrato di avere le carte in regole per un ottimo Serale.

Asia De Figlio – Ballo

È stato sorprendente il suo accesso al Serale, anche perché la ballerina hip hop è entrata da pochissimo nella scuola. Figlia di impiegati, è rimasta quasi sotto shock per la notizia ricevuta: non si aspettava di ricevere così presto un accesso al Serale, notizia che com’è ovvio ha fatto molto discutere gli altri alunni e il pubblico. Avrà modo di dimostrare in prima serata tutto il suo talento.

Jacopo Sol – Canto

Primo nella gara delle cover, Jacopo ha la possibilità il 23 febbraio di esibirsi davanti ai giudici per ottenere la maglia. Jacopo da quando è entrato nella scuola a sostituzione di Ilan, ha avuto un percorso luminoso. La voce sua è classica e moderna: Rudy Zerbi, il suo professore, gli chiede di cantare “Lontano dagli occhi”. Viene poi mostrato un filmato: Jacopo dimostra di avere delle difficoltà a esprimere la sua personalità come vorrebbe. Piace moltissimo anche a Lorella Cuccarini e anche ad Anna Pettinelli. L’obbiettivo di Jacopo nel futuro è di affrontare le sue timidezze e migliorarsi non solo come cantante, ma come artista capace di raccontarsi al pubblico al di là della musica.

Francesca Bosco – Ballo

Francesca è già da moltissimo tempo nella scuola. Entrata grazie a una sfida vinta con Sienna, è un’allieva di Deborah Lettieri. Nella durata del percorso, non è stato per nulla facile convincere Alessandra Celentano della qualità del suo ballo. Dopo la prima esibizione per confermare la maglia il 23 febbraio, sia Emanuel Lo che la maestra Celentano hanno visto degli errori, non affidandole la maglia. Alla seconda esibizione è riuscita a convincere tutti i professori con una coreografia sulle note di “Canzone inutile” di Alessandra Amoroso. Francesca è una ballerina versatile, per alcuni professori non perfetta tecnicamente, ma con enormi doti espressive che certamente daranno molta luce al Serale.

Raffaella Mitaritonna – Ballo

La ballerina di latino è entrata da pochissime settimane, per questo la sua professoressa Deborah Lettieri ha ritenuto opportuno farla esibire un po’ di più del solito. Alessandra Celentano ha poi richiesto un confronto diretto con Alessia, altra ballerina di latino già con la maglia del Serale. Raffaella ha attualmente 17 anni e ha avuto un infortunio che non le ha permesso di esibirsi molto sul palco del talent, quindi questa per Deborah è l’occasione per mostrare tutto il suo talent. Dopo quattro esibizioni, i professori sono concordi nel farla accedere al Serale. Raffaella è una ballerina solare e ricca di personalità, con grande consapevolezza del suo corpo, è molto matura per la sua età.

Chiamamifaro – Canto

Prima classificata nella gara di canto, Angelica Cristiana Gori (questo è il suo vero nome) viene chiamata a far tre esibizioni di fronte ai professori. Canta “Nothing real but love”, “Musica leggerissima” e “Malinconia”. Dopo la prima esibizione, Anna Pettinelli non è d’accordo a farla entrare nel Serale. Rudy Zerbi, professore di Chiamamifaro, ha fatto sentire un messaggio vocale di Fiorella Mannoia a supporto della giovane artista. Per Anna Pettinelli anche “Musica leggerissima” non è sufficiente. Si passa quindi al terzo brano di Luca Carboni, suonato al pianoforte. L’esibizione ha convinto finalmente Anna. Angelica ha una voce affascinante e molto versatile nei generi, con una sensibilità sopra la media.

Daniele Doria – Ballo

Ha ricevuto la maglia durata nella giornata del 6 marzo durante il daytime dopo un periodo di infortunio ma anche dopo continui miglioramenti tecnici. Purtroppo lo stop ha avuto un impatto molto forte su di lui: ha meditato di lasciare la scuola. L’artista è uno dei nomi voluti da Alessandra Celentano. Con i suoi 18 anni, è un ragazzo di giovane esperienza ma di grande passione per lo stile modern.

Senza Cri – Canto

All’età di 24 anni e originaria di Brindisi, ha avuto un percorso in grande ascesa artisticamente ma spesso ha tentennato per le sue insicurezze. Ha ricevuto la maglia del Serale nella puntata del 9 marzo, risultando lei prima nella classifica di puntata e ottenendo il “sì” di tutti i professori. Di natura molto umile, all’ottenimento della maglia, si è mostrata incredula.

Dandy Cipriano – Ballo

Il ballerino hip hop di 23 anni ha dimostrato di essere particolarmente originale, anzi unico. Accede al Serale combattendo più che altro con la sua personalità, molto chiusa e riservata. È stato l’ultimo ballerino a ricevere la maglia dorata nella puntata del 9 marzo. Allievo di Deborah Lettieri, è stato aiutato molto da lei ma anche da Giulia Stabile, professionista del talent per “sbloccarsi” e farsi conoscere anche quando non è sul palco per esibirsi.

Luk3 (Luca Pasquariello) – Canto

Ha 18 anni e vive a Sant’Agata Dei Goti (provincia di Benevento). Popolarissimo sui social, ha dovuto lottare moltissimo per conquistare la maglia del Serale, soprattutto per le forti opposizioni da parte di Anna Pettinelli. Luk3 al di là delle perplessità della professoressa, è molto amato dal pubblico: ha oltre mezzo milione di fan su Tik Tok. Il verdetto su di lui è arrivato in una votazione segreta il 9 marzo.

Trigno (Pietro Bagnadentro) – Canto

Ai cantanti è stato richiesto di azzerare il “kit” di esibizioni, ripresentandosi con un repertorio rinnovato. L’artista si è quindi ritrovato a cantare nuovi brani per convincere i professori dopo un percorso nel talent davvero tortuoso. Tra ritardi e assenze, Trigno è stato uno degli alunni a ricevere più rimproveri per i suoi comportamenti. Il pubblico sui social lo ama follemente proprio per questa sua personalità così dirompente.

Vybes (Gabriel Monaco) – Canto

Con il suo stile rap-pop, l’alunno di Rudy Zerbi ha una caratteristica che non si vede sempre negli artisti: l’entusiasmo per quello che fa sul palco. Quell’atteggiamento sfrontato e solare è il risultato di un lungo lavoro che ha fatto su sé stesso. Vybes viene da un contesto popolare, arrabattandosi tra mestieri umili che lo rendono più adulto di quello che effettivamente è, avendo lui 22 anni.

Amici 2025, il serale: le squadre

I vari allievi ammessi al Serale di Amici 2025 sono stati divisi per squadre. In tutto tre, ciascuna capitanata da un coach di ballo e uno di canto. Ecco tutti i nomi dei rispettivi team:

Confermate le squadre formate da Rudy Zerbi e Alessandra Celentano e quella formata da Emanuel Lo e Lorella Cuccarini. La terza squadra, invece, vede accanto ad Anna Pettinelli la new entry Deborah Lettieri.

Squadra Rudy Zerbi e Alessandra Celentano: Vybes, Chiamamifaro, Antonia, Jacopo Sol, Alessia, Daniele, Chiara.

Squadra Emanuel Lo e Lorella Cuccarini: Trigno, Nicolò, Raffaella, Francesca, Dandy.

Squadra Anna Pettinelli e Deborah Lettieri: Senza Cri, Luk3, Asia e Francesco.

Anche quest’anno i professori potranno lanciare guanti di sfida che vedranno in gara un proprio allievo e un concorrente di una squadra avversaria.