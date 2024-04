Amici 2024, il serale: eliminati, chi è stato eliminato oggi, 20 aprile

AMICI 2024 SERALE ELIMINATI – Chi è stato eliminato oggi, sabato 20 aprile, nel corso della quinta puntata di Amici 2024, il serale? A dover lasciare il talent è stata Lil Jolie. Al ballottaggio finale vanno Aurora o Sarah. Le due sono rientrate nella casetta e li scopriranno il verdetto. A lasciare il programma è Aurora Ranvestel e, di conseguenza, anche Gaia De Martino, la ballerina che era stata temporaneamente sostituita proprio con Aurora.

Allievi

Quali sono gli allievi ammessi al Serale di Amici 2024? Si tratta di 15 allievi. Ecco tutti i cantanti ammessi al serale:

Kumo (Tiziano Coiro, ballo)

(Tiziano Coiro, ballo) Lucia Ferrari (ballo)

(ballo) Mida (Christian Prestato, canto)

(Christian Prestato, canto) Nicholas Borgogni (ballo hip-hop)

(ballo hip-hop) Sarah Toscano (canto)

(canto) Sofia Cagnetti (ballo)

(ballo) Dustin Taylor (ballo)

(ballo) Holden (Joseph Carta, canto)

(Joseph Carta, canto) Marisol Castellanos (ballo)

(ballo) Petit (Salvatore Moccia, canto)

(Salvatore Moccia, canto) Ayle (Elia Faggella, canto)

(Elia Faggella, canto) Gaia De Martino (ballo)

(ballo) Giovanni Tesse (balli latini)

(balli latini) Lil Jolie (Angela Ciancio, canto)

(Angela Ciancio, canto) Martina Giovannini (canto)

Amici 2024, il serale: eliminati, come funziona

Abbiamo visto gli eliminati della terza puntata del Serale di Amici 2024, ma come funziona il talent show di Canale 5? Anche quest’anno, la gara sarà caratterizzata dalla sfida tra tre squadre, guidate ciascuna da due professori (uno di canto e uno di ballo) che si portano dietro gli allievi scelti e seguiti durante la fase di scuola. Gli accoppiamenti degli insegnanti, e quindi la conseguente formazione delle squadre, sono stati decisi dalla produzione di Amici tenendo conto delle opinioni espresse e delle impostazioni didattiche che sono emerse durante questi mesi. A giudicare la gara del Serale sarà la giuria esterna, quest’anno rinnovata in toto. A loro il compito di votare ogni prova e stabilire vincitori e vinti delle varie sfide a squadre, che già nella prima puntata del 23 marzo porteranno a due eliminazioni.

Streaming e tv

Dove vedere Amici 2024, il serale in diretta tv e live streaming? Lo show, come detto, va in onda il sabato sera alle ore 21,30 su Canale 5. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity che permette di vedere e rivedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.