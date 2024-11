Amici 2024-2025: eliminati, chi è stato eliminato oggi, 24 novembre

AMICI 2024-2025 ELIMINATI – Chi è stato eliminato nel corso della puntata di Amici in onda oggi, domenica 24 novembre 2024, alle ore 14 su Canale 5? Nel corso della puntata, registrata nei giorni scorsi, non è stato eliminato nessun concorrente. Vybes ha infatti vinto la sfida diretta cui doveva sottoporsi dopo essere arrivato all’ultimo posto in classifica nella scorsa puntata del programma di Maria De Filippi.

Secondo le anticipazioni, la prof Alessandra Celentano ha proposto delle modifiche al regolamento del talent show. Secondo l’insegnante, un allievo che arriva per tre volte di seguito ultimo in classifica, dovrebbe lasciare automaticamente il cast del talent show. La sua proposta, però, non è stata accolta positivamente da tutti e ha scatenato una lite tra i prof.

I concorrenti in gara

Sono 16 gli allievi entrati nella scuola di Amici 2024-2025, con i rispettivi professori. Vediamoli insieme:

Sienna – ballerina

– ballerina Niccolò – cantante

– cantante Diego Lazzari – cantante

– cantante Alessio – ballerino

– ballerino Alessia – ballerina

– ballerina Gabriel – ballerino

– ballerino TrigNo – cantante

– cantante Chiara – ballerina

– ballerina Luk3 – cantante

– cantante Vybes – cantante

– cantante Daniele – ballerino

– ballerino Teodora – ballerina

– ballerina Ilan – cantante

– cantante Senza Cri – cantante

– cantante Alena – cantante – ELIMINATA

– cantante – ELIMINATA Rebecca – ballerina

– ballerina Chiamamifaro – cantante

Streaming e TV

Abbiamo visto gli eliminati di oggi, 24 novembre 2024, ad Amici, ma dove vedere tutte le puntate in diretta tv e in streaming? Appuntamento ogni domenica alle ore 14 su Canale 5 per la nuova edizione del talent di Maria De Filippi. Se non siete a casa potete recuperare la puntata in qualsiasi momento su Mediaset Infinity grazie alla funzione on demand.