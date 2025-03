Amici 2024-2025: le anticipazioni e gli ospiti della puntata di oggi, 16 marzo. Allievi, professori, concorrenti, streaming, Canale 5

Oggi, domenica 16 marzo 2025, su Canale 5 va in onda una nuova puntata di Amici 2024-2025, il programma di Maria De Filippi che da anni lancia tanti tanti talenti sia in ambito musicale che nel ballo. Appuntamento ogni domenica alle ore 14. Ogni giorno poi ci sarà il consueto daytime su Canale 5. Ma quali sono le anticipazioni e gli ospiti di oggi? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Anticipazioni, ospiti, allievi, professori

Nel corso della settimana appena conclusa non ci sono state registrazioni. La puntata di oggi infatti sarà uno speciale in vista del Serale al via la prossima settimana. Un recap degli ultimi giorni vissuti dai ragazzi in casetta dopo la proclamazione di tutti i concorrenti del serale. Andrà dunque in onda “Amici verso il serale”, durante il quale scopriremo le prime prove dei ragazzi, i confronti delle squadre e le prime polemiche, ma anche i primi guanti di sfida lanciati dai professori. Sarà dunque una puntata che mescola scene già viste durante i pomeridiani dell’ultima settimana a contenuti inediti, utili per scoprire le prime dinamiche sul debutto del nuovo serale. Per quanto riguarda le “parti inedite”, vedremo i cantanti alle prese con i loro brani: Trigno – Cento sigarette, Luk3 – Roma lo sa, SenzaCri – Grande Muraglia, Vybes – Chiedere aiuto.

Concorrenti

Chi sono gli allievi entrati nella scuola di Amici 2024-2025? Vediamoli insieme:

Sienna – ballerina

– ballerina Niccolò – cantante

– cantante Diego Lazzari – cantante

– cantante Alessio – ballerino

– ballerino Alessia – ballerina

– ballerina Gabriel – ballerino

– ballerino TrigNo – cantante

– cantante Chiara – ballerina

– ballerina Luk3 – cantante

– cantante Vybes – cantante

– cantante Daniele – ballerino

– ballerino Teodora – ballerina

– ballerina Ilan – cantante

– cantante Senza Cri – cantante

– cantante Alena – cantante

– cantante Rebecca – ballerina

Chi sono i professori di questa edizione del programma? Durante la prima puntata di Amici 2024 è stata ufficializzata la presenza di Deborah Lettieri come insegnante di danza al posto dell’uscente Raimondo Todaro. Confermati invece Anna Pettinelli, Alessandra Celentano, Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo.

Streaming e tv

Dove vedere Amici 2024-2025 in diretta tv e in streaming? Appuntamento ogni domenica alle ore 14 su Canale 5 per la nuova edizione del talent di Maria De Filippi. Se non siete a casa potete recuperare la puntata in qualsiasi momento su Mediaset Infinity grazie alla funzione on demand.