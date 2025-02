Amici 2024-2025: le anticipazioni e gli ospiti della puntata di oggi, 16 febbraio. Allievi, professori, concorrenti, streaming, Canale 5

Oggi, domenica 16 febbraio 2025, su Canale 5 va in onda una nuova puntata di Amici 2024-2025, il programma di Maria De Filippi che da anni lancia tanti tanti talenti sia in ambito musicale che nel ballo. Appuntamento ogni domenica alle ore 14. Ogni giorno poi ci sarà il consueto daytime su Canale 5. Ma quali sono le anticipazioni e gli ospiti di oggi? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Anticipazioni, ospiti, allievi, professori

Secondo le anticipazioni fornite da SuperGuidaTv, Francesco durante la registrazione ha ottenuto la maglia oro. Stesso discorso anche per Chiara che ha ballato due volte con i tacchi. Maglia anche per Nicolò che ha cantato Hello di Beyonce, Sei nell’anima e 2000 minuti. Niente da fare invece per Chiamamifaro che si è esibito due volte… Anonia – già al Serale da settimana scorsa – ha cantato una canzone a fine puntata e Francesco ha ballato dietro di lei improvvisando. In puntata erano assenti diversi allievi: Alessia per via del Campionato, Dandy, Jacopo e Daniele. Questa la classifica della gara canto: Chiamamifaro, Luk3, Senza Cri, Deddè, Mollenbeck, Vybes, Nicolò e TrigNO. Questa la classifica dei ballerini: Francesco, Raffaella, Chiara, Asia, Francesca e Antonio. Giudici delle gare: Fiorella Mannoia (canto), Garrison e Rossella Brescia (ballo).

Concorrenti

Chi sono gli allievi entrati nella scuola di Amici 2024-2025? Vediamoli insieme:

Sienna – ballerina

– ballerina Niccolò – cantante

– cantante Diego Lazzari – cantante

– cantante Alessio – ballerino

– ballerino Alessia – ballerina

– ballerina Gabriel – ballerino

– ballerino TrigNo – cantante

– cantante Chiara – ballerina

– ballerina Luk3 – cantante

– cantante Vybes – cantante

– cantante Daniele – ballerino

– ballerino Teodora – ballerina

– ballerina Ilan – cantante

– cantante Senza Cri – cantante

– cantante Alena – cantante

– cantante Rebecca – ballerina

Chi sono i professori di questa edizione del programma? Durante la prima puntata di Amici 2024 è stata ufficializzata la presenza di Deborah Lettieri come insegnante di danza al posto dell’uscente Raimondo Todaro. Confermati invece Anna Pettinelli, Alessandra Celentano, Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo.

Streaming e tv

Dove vedere Amici 2024-2025 in diretta tv e in streaming? Appuntamento ogni domenica alle ore 14 su Canale 5 per la nuova edizione del talent di Maria De Filippi. Se non siete a casa potete recuperare la puntata in qualsiasi momento su Mediaset Infinity grazie alla funzione on demand.