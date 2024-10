Amici 2024-2025: le anticipazioni e gli ospiti della puntata di oggi, 13 ottobre. Allievi, professori, concorrenti, streaming, Canale 5

Oggi, domenica 13 ottobre 2024, su Canale 5 va in onda una nuova puntata di Amici 2024-2025, il programma di Maria De Filippi che da anni lancia tanti tanti talenti sia in ambito musicale che nel ballo. Appuntamento ogni domenica alle ore 14. Ogni giorno poi ci sarà il consueto daytime su Canale 5. Ma quali sono le anticipazioni e gli ospiti di oggi? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Anticipazioni, ospiti, allievi, professori

Durante le registrazioni la ballerina Sienna ha vinto la sfida contro Matias ed è riuscita, quindi, a proteggere il suo banco nella classe da poco formatasi. A dover abbandonare la scuola del talent show, invece, è stata Alena. La cantante ha perso la sfida contro Chiamamifaro, artista che è entrata al suo posto. In studio è stato mostrato un video dedicato a Rebecca ripresa mentre si è lasciata andare ad alcuni apprezzamenti nei confronti di Sebastian.

I cantanti e i ballerini si sono esibiti al centro dello studio per classifica. Quella di ballo ha visto all’ultimo posto Teodora che “non stava bene” e non aveva fatto le prove. Al primo posto Daniele, Alessia seconda. La classifica di canto invece ha visto Nicolò al primo posto, Senza Cri all’ultimo. Alla gara di ballo speciale hanno preso parte Rebecca, Alessio e Daniele e la sfida è stata vinta da quest’ultimo.

Gli ospiti entrati in studio per valutare le esibizioni dei concorrenti in sfida sono stati Fiorella Mannoia, Kledi, Charlie Rapino e Garrison Rochelle. Inoltre l’ospite musicale dell’appuntamento con il talent show sarà Virginio con il suo singolo Amarene. Ospite anche un medico del Gemelli per la presentazione di una manifestazione al Foro Italico.

Concorrenti

Chi sono gli allievi entrati nella scuola di Amici 2024-2025? Vediamoli insieme:

Sienna – ballerina

– ballerina Niccolò – cantante

– cantante Diego Lazzari – cantante

– cantante Alessio – ballerino

– ballerino Alessia – ballerina

– ballerina Gabriel – ballerino

– ballerino TrigNo – cantante

– cantante Chiara – ballerina

– ballerina Luk3 – cantante

– cantante Vybes – cantante

– cantante Daniele – ballerino

– ballerino Teodora – ballerina

– ballerina Ilan – cantante

– cantante Senza Cri – cantante

– cantante Alena – cantante

– cantante Rebecca – ballerina

Chi sono i professori di questa edizione del programma? Durante la prima puntata di Amici 2024 è stata ufficializzata la presenza di Deborah Lettieri come insegnante di danza al posto dell’uscente Raimondo Todaro. Confermati invece Anna Pettinelli, Alessandra Celentano, Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo.

Streaming e tv

Dove vedere Amici 2024-2025 in diretta tv e in streaming? Appuntamento ogni domenica alle ore 14 su Canale 5 per la nuova edizione del talent di Maria De Filippi. Se non siete a casa potete recuperare la puntata in qualsiasi momento su Mediaset Infinity grazie alla funzione on demand.