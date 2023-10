Chi sono i nomi dei concorrenti (allievi) di Amici 2023? Il talent di Maria De Filippi è ripartito con una nuova edizione, e i professori hanno scelto i cantanti e ballerini che vanno a formare la classe di quest’anno. I docenti di questa edizione di Amici sono Anna Pettinelli, Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini per il canto, Alessandra Celentano, Raimondo Todaro, Emanuel Lo per la danza. Ecco i nomi di tutti gli allievi.

Dove vedere Amici 2023 in diretta tv e in streaming? Appuntamento ogni domenica alle ore 14 su Canale 5 per la nuova edizione del talent di Maria De Filippi. Se non siete a casa potete recuperare la puntata in qualsiasi momento su Mediaset Play grazie alla funzione on demand.