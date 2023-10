Amici 2023: le anticipazioni e gli ospiti della puntata di oggi, 1 ottobre. Allievi, professori, concorrenti, streaming, Canale 5

Oggi, 1 ottobre 2023, su Canale 5 va in onda una nuova puntata di Amici 2023, il programma di Maria De Filippi che da anni lancia tanti tanti talenti sia in ambito musicale che nel ballo. Appuntamento ogni domenica alle ore 14. Ogni giorno poi ci sarà il consueto daytime su Canale 5. Ma quali sono le anticipazioni e gli ospiti di oggi? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Anticipazioni, ospiti, allievi, professori

Oggi, 1 ottobre 2023, alle 14 va in onda una nuova puntata di Amici di Maria De Filippi. Dopo aver formato la classe, con i nuovi cantanti e ballerini, iniziano le prove e le sfide per gli allievi. Tra gli ospiti, Angelina Mango che presenterà il nuovo singolo.

Streaming e tv

Dove vedere Amici 2023 in diretta tv e in streaming? Appuntamento ogni domenica alle ore 14 su Canale 5 per la nuova edizione del talent di Maria De Filippi. Se non siete a casa potete recuperare la puntata in qualsiasi momento su Mediaset Play grazie alla funzione on demand.