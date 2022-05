Amici 2022, il serale: eliminati, chi è stato eliminato oggi, 7 maggio

AMICI 2022 SERALE ELIMINATI – Chi è stato eliminato al termine della semifinale di Amici 2022, andata in onda questa sera 7 maggio 2022 alle ore 21,25 su Canale 5? Al ballottaggio sono finiti Alex, Albe, Dario, Serena. A dover lasciare il talent definitivamente sono stati… NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO…

I concorrenti in gara

La nuova edizione di Amici 2022 parte con diciotto concorrenti, divisi in tre squadre guidate da una coppia di professori che rappresentano canto e ballo. Abbiamo la coppia Anna Pettinelli e Veronica Peparini che coordinano cinque concorrenti, due cantanti e tre ballerini: Albe, Crytical, John Erik, Alice e Dario. La coppia composta da Lorella Cuccarini e Raimondo Todaro invece ha tre cantanti e tre ballerini in squadra, ovvero Aisha, Alex, Sissi, Christian, Nunzio e Serena. Infine la coppia Alessandra Celentano e Zudy Zerbi può contare su ben sette allievi, quattro cantanti e tre ballerini: Calma, Gio Montana, LDA, Luigi, Carola, Leonardo e Michele.

Oltre ai concorrenti in gara e ai professori, in studio ci sarà l’iconica conduttrice Maria De Filippi, che ancora una volta ha voluto dalla sua una giuria. Il compito dei giudici in questo caso è esprimere il proprio parere in merito alle esibizioni dei concorrenti. Quest’anno la giuria è composta da nomi ben noti al pubblico di Canale 5 come Stefano De Martino, tra l’altro ex ballerino di Amici, Emanuele Filiberto di Savoia e Stash, emerso proprio con The Kolors grazie ad Amici.

Streaming e TV

Ma dove vedere in tv e diretta streaming il serale di Amici 2022? Come già detto, il programma arriva in prima serata sulla rete principale di Mediaset a partire da sabato 19 marzo 2022, alle ore 21:20. Canale 5 è disponibile al tasto 5 del telecomando. Se vi interessa seguire il programma in diretta streaming potete utilizzare MediasetPlay, la piattaforma che consente di seguire i programmi tramite desktop. In più esiste anche l’App: scaricandola su smartphone, tablet o Smart TV, vi permetterà di seguire comodamente il programma dai vostri dispositivi. È possibile anche recuperare le puntate già andate in onda attraverso MediasetPlay e WittyTV.