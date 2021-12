Amici 2021 eliminati: chi è stato eliminato oggi, 5 dicembre

AMICI 2021 ELIMINATI – Chi è stato eliminato oggi, domenica 5 dicembre 2021, nel corso della puntata di Amici 2021 in onda su Canale 5 a partire dalle ore 14? Secondo le anticipazioni, saranno ben tre gli eliminati: Tommaso, Virginia e Guido. Mattia invece riuscirà a riconquistare la maglia che Raimondo Todaro aveva sospeso.

Streaming e diretta tv

Abbiamo visto chi è stato eliminato (eliminati) da Amici 2021, ma dove vedere il talent in diretta tv e in streaming? Il talent di Maria De Filippi va in onda oggi pomeriggio, domenica 5 dicembre 2021, alle ore 14 su Canale 5. Sarà possibile seguire la nuova edizione anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it. Sempre su MediasetPlay sarà possibile rivedere i vari episodi grazie alla funzione on demand. Amici va in onda anche in replica su La5 e altri contenuti video inediti sono disponibili sulla piattaforma Witty Tv e sui canali ufficiali social del talent show. Il daytime della ventunesima edizione di Amici andrà in onda su Canale 5 e durerà circa mezz’ora, subito dopo Uomini e Donne.